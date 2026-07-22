Трамп назвал ЧМ–2026 самым успешным турниром в истории

Президент США Дональд Трамп назвал чемпионат мира по футболу 2026 года самым успешным мундиалем в истории. Он подчеркнул, что турнир, прошедший в США, Мексике и Канаде, принес значительно более высокий доход по сравнению с предыдущими чемпионатами мира.

Трамп также отметил, что не хотел делать поспешных выводов о результатах соревнований до проведения финального матча.

«Я не хотел говорить об этом до финала»

Президент США в эфире телеканала Фокс Невс прокомментировал организационные и финансовые итоги ЧМ–2026.

«Я не хотел говорить о том, насколько хорошо все проходит, до финала. Потому что никогда не знаешь, что произойдет дальше», — сказал Трамп.

По его словам, турнир завершился успешно, а финансовые показатели значительно превзошли результаты прошлых мундиалей.

Заявлено о пятикратном превышении дохода

Дональд Трамп заявил, что доход от ЧМ–2026 в пять раз превысил показатели любого другого чемпионата мира.

«Мы только что провели самый успешный чемпионат мира в истории. Его доход был в пять раз выше, чем у любого другого чемпионата мира», — сказал американский лидер.

Однако в приведенном тексте не упоминаются официальные финансовые отчеты или данные ФИФА, подтверждающие эту цифру. Поэтому пятикратная разница пока оценивается как заявление самого Трампа.

Примут ли США мундиаль снова?

Трамп не скрывал, что хотел бы снова провести такое крупное соревнование, как чемпионат мира, в США. В то же время он признал, что шансы принять следующий турнир крайне малы.

«Я с нетерпением жду, когда все повторится снова. Но я думаю, что мы не сможем принять следующий мундиаль», — сказал он.

Поскольку чемпионаты мира по футболу обычно проводятся поочередно между разными континентами и странами, США будет сложно получить право на проведение турнира в ближайшее время.

Матчи ЧМ прошли в 11 городах США

Чемпионат мира 2026 года совместно принимали три страны — США, Мексика и Канада. Большая часть матчей турнира была организована на территории США.

Игры чемпионата мира прошли в следующих городах и регионах США:

Ист-Ратерфорд (окрестности Нью-Йорка);

Филадельфия;

Бостон;

Атланта;

Майами;

Хьюстон;

Даллас;

Лос-Анджелес;

Сан-Франциско;

Канзас-Сити;

Сиэтл.

Стадионы в этих городах приняли множество матчей, начиная с группового этапа и заканчивая плей-офф.

Ожидается полный отчет о турнире

Хотя Трамп оценил ЧМ–2026 как самый прибыльный и успешный турнир в истории, окончательные финансовые результаты соревнований станут известны после публикации официальных отчетов.

Теперь основное внимание будет приковано к цифрам, которые представят ФИФА и оргкомитет по продажам билетов, спонсорству, правам на трансляцию и общим доходам.