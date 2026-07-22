Новая эра в Бельгии: Ван Боммелю доверяют до 2028 года

В тренерском штабе сборной Бельгии ожидаются перемены. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером национальной команды станет нидерландский специалист Марк ван Боммел.

Стороны достигли соглашения по основным условиям сотрудничества. Сообщается, что для официального оформления назначения осталось лишь подписать документы.

Соглашение рассчитано до 2028 года

Согласно данным Романо, контракт с Марком ван Боммелем будет действовать до 2028 года.

Это может означать, что Бельгийская футбольная федерация ставит перед новым тренером задачу не только достичь краткосрочных результатов, но и подготовить сборную к следующим крупным турнирам.

На данный момент Бельгийская футбольная федерация официально не объявляла о назначении. Поэтому до подписания документов и публикации заявления федерации новость остается на уровне инсайдерской информации.

Контракт с Руди Гарсией продлен не будет

Ранее Бельгийская футбольная федерация сообщила, что не будет продолжать сотрудничество с главным тренером национальной сборной Руди Гарсией.

Согласно заявлению федерации, контракт французского специалиста, истекающий 31 июля 2026 года, продлен не будет. Таким образом, был открыт путь к началу новой тренерской эры в сборной.

Если назначение Ван Боммеля будет официально подтверждено, он примет руководство сборной Бельгии после Гарсии.

Результат ЧМ-2026 мог повлиять на решение

Сборная Бельгии на ЧМ-2026 дошла до четвертьфинала. На этой стадии команда уступила будущим чемпионам — сборной Испании со счетом 1:2 и покинула турнир.

Хотя выход в четвертьфинал нельзя назвать плохим результатом, федерация, вероятно, стремится более эффективно использовать потенциал сборной и построить долгосрочный проект с новым поколением футболистов.

В составе Бельгии, наряду с опытными игроками, есть и молодежь, проявляющая себя на международном уровне. Перед новым тренером стоит задача объединить их в единую систему.

Чего ждут от Ван Боммеля?

Марк ван Боммел в бытность игроком был известен своей жесткой и дисциплинированной игрой в центре полузащиты. Ожидается, что и в его тренерском стиле большое внимание будет уделяться физической подготовке, контролю центра поля и тактической дисциплине.

В сборной Бельгии ему предстоит решить следующие основные задачи:

повысить стабильность игры команды в обороне;

безболезненно осуществить смену поколений;

максимально использовать потенциал ведущих футболистов;

подготовить сборную к следующим крупным турнирам.

Если соглашение будет оформлено, эта работа в национальной сборной станет для Ван Боммеля одним из самых серьезных испытаний в его тренерской карьере.

Ожидается официальное объявление

Согласно текущим данным, серьезных препятствий для назначения нет, и сторонам осталось только оформить документы.

Теперь основное внимание приковано к официальному заявлению Бельгийской футбольной федерации. Если соглашение будет подтверждено, Марк ван Боммел возглавит «красных дьяволов» до 2028 года и откроет новую главу в истории сборной.