Сйнтесиа совершает революцию в корпоративном обучении: теперь искусственный интеллект общается с сотрудниками

·29·Технологии
Сйнтесиа совершает революцию в корпоративном обучении: теперь искусственный интеллект общается с сотрудниками

Британский стартап Сйнтесиа представил платформу Ролеплай Сессионс, открывающую новую эру в сфере корпоративного обучения. Теперь искусственный интеллект способен не только создавать обучающие видео, но и вступать в живой диалог с сотрудниками, проверяя их квалификацию в режиме реального времени. Эта технология помогает компаниям формировать практические навыки персонала дистанционно и с минимальными затратами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным TechCrunch, в рамках проекта Ролеплай Сессионс сотрудники могут общаться со специальными АИ-аватарами по различным сценариям. Например, менеджеры по продажам тренируют процесс продажи продукта клиенту, а руководители — проведение сложных бесед с подчиненными или обсуждение годовых отчетов. Искусственный интеллект не просто слушает, он высказывает возражения и по итогам беседы оценивает работу сотрудника на основе заданных критериев.

От теории к практике

Генеральный директор и соучредитель Сйнтесиа Виктор Рипарбелли отмечает, что традиционные корпоративные тренинги, даже в формате видео, зачастую неэффективны для изменения поведения сотрудников. «Видео эффективнее текста, но человек достигает наилучших результатов, когда не просто читает или смотрит, а делает что-то на практике», — говорит он. Новая платформа основана именно на принципе «обучения через действие».

Техническая основа платформы представляет собой интересное решение: хотя Сйнтесиа использует собственные технологии аватаров и голоса, логическая часть диалога работает на базе нейросетей OpenAI. Это позволяет аватарам глубоко понимать человеческую речь и давать соответствующие, непредсказуемые ответы. Компания позиционирует себя не просто как создатель видео, а как платформа для управления и аналитики.

Новые возможности для крупного бизнеса

В настоящее время сервисом Ролеплай Сессионс уже начали пользоваться ряд крупных клиентов. Среди них одна из трех крупнейших компаний Европы по рыночной капитализации, гиганты из списка Фортуне 100 и одно из крупнейших в мире рекрутинговых агентств. Компании стремятся развивать «мягкие навыки» (софт скиллс) своих сотрудников с помощью этой системы.

В будущем Сйнтесиа планирует расширить возможности платформы. Ожидается, что система Сессионс будет применяться в следующих направлениях:

  • Первичные собеседования при приеме на работу;
  • Отбор кандидатов и проверка их профессиональной пригодности;
  • Симуляция конфликтных ситуаций для сотрудников отделов по работе с клиентами.
Эта технология может быть крайне полезна для крупных корпораций, банков и телекоммуникационных компаний на рынке Узбекистана. Особенно в сферах, где важно качество обслуживания, обучение сотрудников с помощью искусственного интеллекта поможет сократить ошибки, связанные с человеческим фактором, и значительно сэкономить расходы на учебные курсы.

SynthesiaИскусственный ИнтеллектOpenAIТехнологииКорпоративное Обучение
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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