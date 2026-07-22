Сйнтесиа совершает революцию в корпоративном обучении: теперь искусственный интеллект общается с сотрудниками
Британский стартап Сйнтесиа представил платформу Ролеплай Сессионс, открывающую новую эру в сфере корпоративного обучения. Теперь искусственный интеллект способен не только создавать обучающие видео, но и вступать в живой диалог с сотрудниками, проверяя их квалификацию в режиме реального времени. Эта технология помогает компаниям формировать практические навыки персонала дистанционно и с минимальными затратами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.
По данным TechCrunch, в рамках проекта Ролеплай Сессионс сотрудники могут общаться со специальными АИ-аватарами по различным сценариям. Например, менеджеры по продажам тренируют процесс продажи продукта клиенту, а руководители — проведение сложных бесед с подчиненными или обсуждение годовых отчетов. Искусственный интеллект не просто слушает, он высказывает возражения и по итогам беседы оценивает работу сотрудника на основе заданных критериев.
От теории к практикеГенеральный директор и соучредитель Сйнтесиа Виктор Рипарбелли отмечает, что традиционные корпоративные тренинги, даже в формате видео, зачастую неэффективны для изменения поведения сотрудников. «Видео эффективнее текста, но человек достигает наилучших результатов, когда не просто читает или смотрит, а делает что-то на практике», — говорит он. Новая платформа основана именно на принципе «обучения через действие».
Техническая основа платформы представляет собой интересное решение: хотя Сйнтесиа использует собственные технологии аватаров и голоса, логическая часть диалога работает на базе нейросетей OpenAI. Это позволяет аватарам глубоко понимать человеческую речь и давать соответствующие, непредсказуемые ответы. Компания позиционирует себя не просто как создатель видео, а как платформа для управления и аналитики.
Новые возможности для крупного бизнесаВ настоящее время сервисом Ролеплай Сессионс уже начали пользоваться ряд крупных клиентов. Среди них одна из трех крупнейших компаний Европы по рыночной капитализации, гиганты из списка Фортуне 100 и одно из крупнейших в мире рекрутинговых агентств. Компании стремятся развивать «мягкие навыки» (софт скиллс) своих сотрудников с помощью этой системы.
В будущем Сйнтесиа планирует расширить возможности платформы. Ожидается, что система Сессионс будет применяться в следующих направлениях:
- Первичные собеседования при приеме на работу;
- Отбор кандидатов и проверка их профессиональной пригодности;
- Симуляция конфликтных ситуаций для сотрудников отделов по работе с клиентами.
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