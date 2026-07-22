Повлияют ли новые санкции ФИФА на трансфер Джахонгира Урозова?

Появились сообщения о том, что российские футбольные клубы могут быть лишены права регистрировать новых игроков. Причиной стали проблемы с системой солидарных выплат ФИФА и санкции, примененные к грозненскому клубу «Ахмат».

Повлияет ли эта ситуация на ожидаемый трансфер защитника национальной сборной Узбекистана Джахонгира Урозова в Российскую Премьер-лигу? Zamin.уз представляет подробности этого вопроса и официальную позицию Российского футбольного союза (РФС).

Откуда возникла проблема?

В конце 2022 года ФИФА создала специальную клиринговую организацию во Франции с целью централизации всех солидарных выплат. Согласно установленным правилам, клубы обязаны открыть отдельный расчетный счет в этой организации и осуществлять платежи через него.

Отказ европейских банков: Из-за международной политической ситуации российские клубы не смогли открыть счета в этой структуре во Франции.

Накопившиеся долги: Поскольку клубы Российской Премьер-лиги и Первой лиги не могли осуществлять солидарные выплаты почти четыре года, накопилась большая сумма пени.

Ситуация с «Ахматом»: 14 июля ФИФА применила санкции к грозненскому клубу «Ахмат». Клуб планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (КАС).

Сообщалось, что если вопрос не будет решен в ближайшее время, российские клубы рискуют остаться без возможности регистрировать новых игроков в летнее трансферное окно, которое продлится до 11 сентября.

Находится ли трансфер Джахонгира Урозова под угрозой?

В последние дни появились сообщения о том, что представитель Российской Премьер-лиги (казанский клуб «Рубин») ведет активные переговоры по трансферу центрального защитника самаркандского «Динамо» Джахонгира Урозова.

Главный вопрос, волнующий болельщиков, — помешает ли потенциальный трансферный запрет переходу узбекского футболиста в Россию?

Официальная позиция РФС: «Массового запрета не будет»

Директор департамента РФС Роман Дьяков внес ясность в возникшие опасения и подчеркнул, что никаких системных рисков для чемпионата нет.

Роман Дьяков (представитель РФС): «Во-первых, от клубов не требуется открывать банковские счета в Европе. Согласно регламенту клирингового центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса и предоставляют данные о действующих банковских счетах. Во-вторых, никакого массового трансферного запрета не существует. Регламент не предусматривает коллективной ответственности. Проблемы, возникшие у одного клуба, никак не влияют на другие клубы».

Краткое резюме по ситуации