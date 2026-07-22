Фил Фоден продлил контракт с Манчестер Сити: Новая эра и новый тренер

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити продлил контракт со своим воспитанником и одной из главных звезд команды Филом Фоденом. Согласно информации на официальном сайте клуба, с 26-летним полузащитником подписано новое четырехлетнее соглашение. Договор также предусматривает опцию продления сотрудничества еще на один год, то есть до 2030 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эта трансферная новость положила конец всем слухам вокруг футболиста. Ранее появлялись сообщения о том, что турецкий Галатасарай планирует подписать английского игрока. Однако «горожане» решили не отпускать своего лидера и предложили ему более выгодные финансовые условия.

К новым целям с Энцо Мареской

В интервью после подписания нового контракта Фил Фоден также высказался о новом главном тренере команды Энцо Мареске. Как известно, итальянский специалист возглавил Манчестер Сити после успешной работы в Челси и Лестер Сити. Фоден и Мареска уже работали вместе — итальянец был ассистентом Пепа Гвардиолы в историческом сезоне 2022-23, когда команда оформила требл.

«Я с нетерпением жду возможности снова поработать с Энцо. Он проделал отличную работу в сезоне, когда мы выиграли требл — все игроки уважали его и получали удовольствие от работы с ним. Его возвращение очень волнительно для меня. Остаться в составе «горожан» для меня значит всё, играть за этот клуб всегда было моей мечтой», — говорит Фил Фоден.

Спортивный директор клуба Угу Виана также высоко оценил значимость футболиста для команды. По его мнению, Фоден является лучшим примером работы академии, а его креативность и подход к игре полностью соответствуют философии Манчестер Сити. Виана особо подчеркнул, что лучшие годы футболиста еще впереди.

В прошлом сезоне Фил Фоден столкнулся с некоторыми трудностями в плане игровой практики и даже не попал в заявку сборной Англии под руководством Томаса Тухеля на Чемпионат мира. Однако руководство клуба и новый тренерский штаб продолжают верить в его потенциал. Ожидается, что новый контракт станет для игрока особой мотивацией.

Манчестер Сити в настоящее время работает над омоложением состава и обеспечением долгосрочной стабильности. Оставание Фодена в команде до 2030 года является важной частью стратегических планов клуба на будущее. Теперь болельщики будут наблюдать за тем, какие новые грани своего таланта раскроет футболист под руководством Энцо Марески.