Фил Фоден продлил контракт с Манчестер Сити: Новая эра и новый тренер

·42·Спорт
Фил Фоден продлил контракт с Манчестер Сити: Новая эра и новый тренер

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити продлил контракт со своим воспитанником и одной из главных звезд команды Филом Фоденом. Согласно информации на официальном сайте клуба, с 26-летним полузащитником подписано новое четырехлетнее соглашение. Договор также предусматривает опцию продления сотрудничества еще на один год, то есть до 2030 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эта трансферная новость положила конец всем слухам вокруг футболиста. Ранее появлялись сообщения о том, что турецкий Галатасарай планирует подписать английского игрока. Однако «горожане» решили не отпускать своего лидера и предложили ему более выгодные финансовые условия.

К новым целям с Энцо Мареской

В интервью после подписания нового контракта Фил Фоден также высказался о новом главном тренере команды Энцо Мареске. Как известно, итальянский специалист возглавил Манчестер Сити после успешной работы в Челси и Лестер Сити. Фоден и Мареска уже работали вместе — итальянец был ассистентом Пепа Гвардиолы в историческом сезоне 2022-23, когда команда оформила требл.

«Я с нетерпением жду возможности снова поработать с Энцо. Он проделал отличную работу в сезоне, когда мы выиграли требл — все игроки уважали его и получали удовольствие от работы с ним. Его возвращение очень волнительно для меня. Остаться в составе «горожан» для меня значит всё, играть за этот клуб всегда было моей мечтой», — говорит Фил Фоден.

Спортивный директор клуба Угу Виана также высоко оценил значимость футболиста для команды. По его мнению, Фоден является лучшим примером работы академии, а его креативность и подход к игре полностью соответствуют философии Манчестер Сити. Виана особо подчеркнул, что лучшие годы футболиста еще впереди.

В прошлом сезоне Фил Фоден столкнулся с некоторыми трудностями в плане игровой практики и даже не попал в заявку сборной Англии под руководством Томаса Тухеля на Чемпионат мира. Однако руководство клуба и новый тренерский штаб продолжают верить в его потенциал. Ожидается, что новый контракт станет для игрока особой мотивацией.

Манчестер Сити в настоящее время работает над омоложением состава и обеспечением долгосрочной стабильности. Оставание Фодена в команде до 2030 года является важной частью стратегических планов клуба на будущее. Теперь болельщики будут наблюдать за тем, какие новые грани своего таланта раскроет футболист под руководством Энцо Марески.

Манчестер СитиФил ФоденЭнцо МарескаТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
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