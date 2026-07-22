Хамес Родригес неожиданно покинул клуб из США: звездный трансфер не оправдал ожиданий?

·49·Спорт
Хамес Родригес неожиданно покинул клуб из США: звездный трансфер не оправдал ожиданий?

Бывшая звезда сборной Колумбии и мадридского «Реала» Хамес Родригес неожиданно стал свободным агентом. Американский клуб «Миннесота Юнайтед» официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным полузащитником. Это решение стало неожиданностью для футбольной общественности, так как приключение игрока в МЛС продлилось всего шесть месяцев. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания Goal.com, представитель Западной конференции решил не использовать опцию продления контракта с футболистом. На своих страницах в социальных сетях клуб поблагодарил Хамеса Родригеса и опубликовал прощальное фото. Таким образом, один из самых известных плеймейкеров мирового футбола вновь вынужден искать новую команду.

Большие надежды и скромные результаты

Хамес Родригес присоединился к «Миннесота Юнайтед» в феврале 2026 года после расторжения контракта с мексиканским клубом «Леон». Приход двукратного победителя Лиги чемпионов вызвал большой ажиотаж в США. Руководство клуба рассчитывало, что его опыт станет примером для молодых игроков и выведет игру команды на новый уровень.

Однако за шесть месяцев выступлений колумбийская звезда не смогла закрепиться в основном составе. Согласно статистике, он провел в футболке «Миннесоты» всего 8 матчей, лишь в 3 из которых вышел с первых минут. Несмотря на то, что ему не удалось забить гол, на его счету две результативные передачи.

Основные причины ухода

Руководство клуба и тренерский штаб выразили сомнения относительно физического состояния и стабильности Хамеса на поле. В лиге, основанной на физической силе и скорости, такой как МЛС, 33-летнему полузащитнику было сложно постоянно поддерживать высокий темп игры. Также на решение повлиял тот факт, что «Миннесота Юнайтед» в настоящее время пересматривает свой зарплатный фонд и квоты для легионеров.

Тем не менее, в коллективе Родригес проявил себя как настоящий профессионал. По словам товарищей по команде, он давал советы молодежи на тренировках и охотно делился своим мастерством. Но поскольку в профессиональном футболе результат стоит на первом месте, его низкая активность на поле стала главной причиной расставания.

Такая нестабильность в карьере Хамеса Родригеса вызывает беспокойство у болельщиков. Футболист, выступавший за такие гранды, как «Реал Мадрид», «Бавария», «Порту» и «Эвертон», в последние годы не может надолго задержаться ни в одной команде. Его следующий пункт назначения пока неизвестен, однако статус свободного агента позволяет ему перейти в любой чемпионат.

Хамес РодригесРеал МадридМЛСФутболТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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