Улицы Барселоны проснулись после акта неожиданного вандализма. Масштабный мурал, посвященный нападающему сборной Испании и клуба «Барселона» Феррану Торресу, был закрашен неизвестными лицами. Это событие произошло через несколько дней после того, как футболист стал национальным героем, забив победный гол в финале чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, Ферран Торрес забил решающий гол в ворота сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, который прошел на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, принеся Испании золотые медали. После этой исторической победы известный уличный художник «ТВ Бой» создал на улице Эскориал в районе Грасия в Барселоне работу, запечатлевшую победный момент футболиста.

Политические противоречия и вандализм

Как сообщает издание Mundo Deportivo, через несколько часов после завершения работы мурал был полностью закрашен белой краской в среду утром. На картине Ферран Торрес был изображен в форме сборной Испании, целующим Кубок мира. Сообщается, что это вызвало резкое недовольство некоторых каталонских активистов.

Вандалы не только уничтожили мурал, но и оставили на его месте надписи против единства Испании с требованием признания каталонских спортивных сборных. Очевидно, что этот поступок является не просто хулиганством, а продуктом глубоких политических и спортивных противоречий. Празднование чемпионства сборной Испании было неоднозначно встречено сторонниками независимости в Каталонии.

Ферран Торрес забил гол на 106-й минуте финала в дополнительное время, выведя «Матадоров» на вершину. Однако его слова и действия во время торжественного парада в Мадриде также вызвали волну критики. Успех игрока «Барселоны» под флагом Испании оказался радостным событием далеко не для всех местных болельщиков.

В настоящее время городская полиция и соответствующие органы начали расследование по данному факту. Художник «ТВ Бой» пока не прокомментировал уничтожение своей работы. Это событие еще раз показало, насколько актуальны вопросы тонкой грани между спортом и политикой, а также проблемы региональной идентичности в Испании.