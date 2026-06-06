Ньюкасл Юнайтед купил вратаря, на которого претендовали Реал Мадрид и Челси

·253·Спорт
Ньюкасл Юнайтед купил вратаря, на которого претендовали Реал Мадрид и Челси

Клуб «Ньюкасл Юнайтед» достиг соглашения о трансфере вратаря «Стад де Реймс» Эвена Жауэна. За 20-летнего перспективного голкипера «сороки» заплатят 28,5 млн евро. Сообщается, что футболист подписал четырехлетний контракт с командой Эдди Хау и перейдет на «Сент-Джеймс Парк» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот трансфер стал большой победой скаутов «Ньюкасл Юнайтед», так как в борьбе за молодого вратаря участвовали такие гранды, как «Челси» и «Реал Мадрид». Ранее Эвен Жауэн посещал тренировочную базу «Челси», а «Реал Мадрид» рассматривал его как долгосрочную замену Тибо Куртуа.

Основному вратарю команды Нику Поупу в апреле исполнится 34 года. Хотя он остается важной частью планов Эдди Хау, клуб стремился найти более молодую альтернативу, которая наберется опыта под его руководством. По этой причине «Ньюкасл Юнайтед» решил не выкупать Аарона Рэмсдейла из аренды.

Несмотря на молодой возраст, Эвен Жауэн обладает серьезным опытом. В сезоне 2024/25 он выступал на правах аренды за «Дюнкерк», сыграв ключевую роль в выходе команды в полуфинал Кубка Франции. Вернувшись в «Реймс», он стал основным вратарем и привлек внимание экспертов надежной игрой.

Ньюкасл ЮнайтедРеал МадридТрансферыФутболЭвен Жауэн
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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