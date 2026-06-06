Серия А объявила официальное расписание матчей на новый сезон
Один из самых напряженных и тактически насыщенных национальных чемпионатов Европы — итальянская Серия А — готовится вскоре утолить тоску футбольных болельщиков. Расписание борьбы за новое Скудетто между грандами итальянского футбола и их сильными тренерами наконец определено. Официальный портал Серии А опубликовал приближающийся сезон 2026/2027 детальный и полный план матчей для всеобщего обозрения.
Согласно ему, стартовый свисток нового чемпионата прозвучит 23 августа этого года. Уже в первом туре действующий чемпион страны — миланский «Интер» — примет на своем поле дебютанта элиты «Монцу». Энергичная команда «Наполи» начнет первый тур на выезде, в гостях у клуба «Дженоа».
Все противостояния 1-го тура Серии А
Состав всех пар, которые померятся силами на зеленых полях в рамках первого тура, выглядит следующим образом:
«Аталанта» — «Сассуоло»
«Болонья» — «Лацио»
«Фрозиноне» — «Ювентус»
«Дженоа» — «Наполи»
«Интер» — «Монца»
«Парма» — «Кальяри»
«Рома» — «Фиорентина»
«Торино» — «Милан»
«Удинезе» — «Комо»
«Венеция» — «Лечче»
Грандиозные суперматчи 3-го тура
Организаторы турнира подготовили настоящий подарок для болельщиков уже на старте чемпионата. Вскоре после начала сезона, а именно уже в 3-м туре миллионы футбольных фанатов станут свидетелями сразу двух битв грандов. Распределение этих центральных матчей в календаре можно увидеть в следующей интегрированной таблице:
Этап сезона
Пара соперников
Статус матча и место проведения
Серия А, 3-й тур
«Интер» — «Наполи»
Напряженное столкновение двух претендентов на Скудетто в Милане.
Серия А, 3-й тур
«Ювентус» — «Милан»
Классическое и историческое дерби итальянского футбола, которое пройдет в Турине.
Эти два крупных противостояния, несомненно, уже в первые недели покажут, насколько ожесточенной будет борьба за лидерство в турнирной таблице в новом сезоне.
Обзор от Замин: Взглянув на новый календарь итальянской Серии А, нетрудно предположить, что этот сезон пройдет интереснее предыдущих. Пока «Интер» пытается сохранить свой титул, такие клубы, как «Милан», «Ювентус» и «Наполи», усилили составы и готовы оказать ему серьезное сопротивление. Особенно два суперматча 3-го тура — «Интер» против «Наполи» и «Ювентус» против «Милана» — создадут настоящую жаркую атмосферу в европейском футболе в конце августа и начале сентября. С нетерпением ждем этого прекрасного футбольного праздника на Апеннинском полуострове.
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