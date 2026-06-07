Каннаваро рассказал о матче против Колумбии на чемпионате мира...

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро дал интервью пресс-службе УФА перед стартом чемпионата мира.

«Подготовка к изучению соперников началась задолго до этого. Как вы знаете, свой первый матч на чемпионате мира мы проведем против Колумбии в Мехико. Поскольку Мехико расположен высоко над уровнем моря, мы решили отправиться туда как можно позже.

Обычно для акклиматизации к высокогорью требуется около 21 дня. Поэтому вместо трехнедельных сборов в горной местности мы предпочли приехать в Мексику непосредственно перед игрой.

Мы уже применяли такой подход на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Но, честно говоря, результат тогда был не очень хорошим, поэтому в этот раз мы решили действовать иначе.

На самом деле, это именно тот аспект, на который нам нужно обратить основное внимание. Кроме того, погодные условия будут немного другими.

Из всех матчей группового этапа именно эта игра пройдет на стадионе с открытой крышей. Поэтому подготовка к этому матчу будет немного отличаться. Однако я не вижу серьезных проблем, так как стадионы в Хьюстоне и Атланте будут закрытыми.

Даже если мы будем играть днем, температура будет около 20–24 градусов. Это очень комфортные условия для футбола», — сказал главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро.