Эстевао Виллиан о пропуске ЧМ-2026: «Плакал на руках у родителей»

·73·Спорт
Эстевао Виллиан о пропуске ЧМ-2026: «Плакал на руках у родителей»

Молодая звезда лондонского «Челси» Эстевао Виллиан откровенно рассказал о тяжелой травме, из-за которой рухнула его мечта сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2026. 19-летний талант был гарантированно включен в состав «Селесао» под руководством Карло Анчелотти, однако серьезная проблема с мышцами помешала его дебюту на мировой арене. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Молодой нападающий принял участие во всех матчах отборочного этапа и должен был стать ключевой фигурой на турнире, который примут США, Мексика и Канада. Однако травма, полученная в матче против «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги, все изменила. «Играть на чемпионате мира — сбывшаяся мечта, все этого хотят. Особенно тяжело мне было от того, что я прошел весь этот путь», — сказал он в интервью изданию ESPN.

Эстевао вспомнил моменты, когда осознал всю серьезность ситуации. Медицинский штаб «Челси» вызвал его семью, чтобы сообщить новости. Результаты обследования показали полный разрыв подколенного сухожилия. «Когда врач попросил привести родителей, чтобы озвучить результаты, я почувствовал, что случилось что-то плохое. Я был в шоке, услышав о травме четвертой степени», — добавил футболист.

Эта травма дорого обошлась не только игроку, но и клубу. Эстевао не смог помочь временному главному тренеру «Челси» Калуму Макфарлейну в концовке сезона. Бразильский вингер также пропустил проигранный финал Кубка Англии против «Манчестер Сити». В итоге лондонский клуб не смог завоевать путевки в еврокубки на следующий сезон.

ЧелсиЭстевао ВиллианБразилияЧМ-2026Футбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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