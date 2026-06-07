Фабио Каннаваро рассказал о планах сборной Узбекистана

·83·Спорт
Фабио Каннаваро рассказал о планах сборной Узбекистана

Весь узбекский народ и местные футбольные болельщики годами с нетерпением ждали самого грандиозного события в истории миллионов игр — до старта ЧМ-2026 остались считанные дни. Национальная сборная Узбекистана, защищающая честь нашей страны на зеленых полях за океаном, в настоящее время проходит заключительный решающий этап подготовки.

Перед историческим дебютом знаменитый итальянский главный тренер национальной команды, чемпион мира Фабио Каннаваро дал обширное и искреннее интервью пресс-службе Федерации футбола Узбекистана (ФФУ). В нем опытный специалист подробно остановился на внутренней философии команды, ожидаемых целях предстоящего турнира и долгосрочных стратегических планах развития узбекского футбола.

Гармония юношеского задора и опыта: правильный баланс

Итальянский главный тренер в своей речи особо подчеркнул, что формирует текущий состав не просто для разового турнира, а как фундамент на будущее. По его мнению, ключ к успеху заключается во взаимной гармонии молодости и опыта:

«Сейчас мы строим не только на сегодня, но и закладываем прочный фундамент сборной на завтра. Поэтому в нашем составе должен быть очень четкий, правильный баланс между молодыми талантливыми парнями и опытными футболистами, видавшими виды. Представители старой гвардии должны передавать свой большой международный опыт молодежи. Для молодого поколения очень важно войти в среду, где есть такие мастеровитые звезды, так как это сильно поможет им быстрее расти как профессионалам и адаптироваться в команде».

ЧМ-2026 — школа развития и следующая главная цель

Фабио Каннаваро системно объяснил, что смотрит на чемпионат мира через призму реального положения дел, и пояснил, насколько важно это соревнование для узбекского футбола. Стратегический план тренера можно четко представить с помощью следующей интегрированной таблицы:

Соревнования и процессы

Задачи, поставленные Каннаваро

Ожидаемый результат и перспективы

Турнир ЧМ-2026

Для нас это прежде всего большая возможность учиться, набираться опыта и выйти на новый уровень.

Если мы покажем хорошие результаты в матчах с сильными соперниками, мы будем очень счастливы.

Вероятность неудачи

Если результаты не будут такими, как ожидалось, это не станет причиной уныния — мы продолжим наш большой начатый проект.

Работая над допущенными ошибками, мы еще больше усилим состав.

План на сентябрь

Начнется привлечение в состав совершенно новых сил, талантливых новых футболистов.

Стартует процесс серьезной подготовки к Кубку Азии.

Завершая свою речь, наставник команды еще раз напомнил о важности континентального первенства: «Для нас самой важной и главной целью после чемпионата мира является Кубок Азии. Мы продолжим системную работу, чтобы покорить эту вершину».

Комментарий Замин: Эти размышления Фабио Каннаваро свидетельствуют о тщательно продуманной стратегии, рассчитанной на долгосрочную перспективу. Легенда мирового футбола показывает, что пришел в сборную Узбекистана не просто для временного результата, а для полного реформирования системы и обеспечения стабильности. ЧМ-2026 станет для нас полигоном исторического опыта, где положительный результат будет большим подарком, а неудача выполнит роль важного урока. Самое главное, что наши парни под руководством Каннаваро уже сейчас закладывают фундамент, чтобы стать главными фаворитами на таких крупных турнирах, как Кубок Азии. От всей души желаем нашей национальной команде побед на предстоящем мундиале и последующих турнирах!

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Фабио КаннавароУзбекистанФутбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футболу 2026Италия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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