По мере приближения трансферного окна в европейском футболе усиливается поток сенсационных новостей с участием крупных клубов и мировых звезд. В центре внимания на этот раз оказались лондонский «Челси» и ведущий полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес. Талантливый футболист намерен совершить кардинальный поворот в карьере, покинув Туманный Альбион ради выступлений в испанской Ла Лиге.

Согласно последним данным одного из авторитетных зарубежных изданий, «Эл Дебате», аргентинская звезда и чемпион мира полностью приняла решение согласиться на предложение мадридского «Реала». Футболист готов дать обязательное согласие на подписание долгосрочного контракта на 5 лет с «королевским клубом».

Долгий срок контракта, но заоблачная цена трансфера

Несмотря на твердое желание футболиста и серьезный интерес со стороны Мадрида, на пути к реализации этой крупной сделки существует серьезное финансовое препятствие. Лондонские аристократы не намерены легко отпускать своего лидера:

Требование «Челси»: Лондонцы установили трансферную стоимость Энцо Фернандеса в размере 138 миллионов евро и заявили, что не намерены снижать эту сумму.

Действующее обязательство: Преимущество лондонского клуба в переговорах заключается в том, что действующий трудовой договор полузащитника с «Челси» рассчитан до середины 2032 года. Это требует от клуба-покупателя выделения крупных средств.

Суперстатистика Энцо Фернандеса в прошлом сезоне

Высокая оценка аргентинского плеймейкера явно подтверждается его продуктивностью на поле. С помощью специальной интегрированной таблицы ниже вы можете ознакомиться с показателями футболиста в прошлом сезоне:

Состояние футболиста на поле Количество показателей Значимость и уровень в команде Всего проведенных матчей 54 игры Стал главной движущей силой в центре поля команды. Количество забитых голов 15 голов Несмотря на позицию полузащитника, приблизился к нападающим по продуктивности. Голевые передачи (ассисты) 7 передач Проявил высокую активность в создании голевых моментов для партнеров.

Комментарий Замин: Желание Энцо Фернандеса перейти в такой гранд, как «Реал Мадрид», понятно — каждый футболист стремится к вершине, где гарантированы трофеи. Однако требование руководства «Челси» в размере 138 миллионов евро вполне естественно заставляет задуматься президента мадридского клуба Флорентино Переса. Тем не менее, суперстатистика Энсо из 15 голов и 7 голевых передач в прошлом сезоне показывает, что он достоин любой суммы. Если этот трансфер состоится, центр мадридского клуба станет еще более грозной силой. Будем следить за развитием ситуации.

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