Ювентус усиливает линию атаки Александером Сёрлотом и Рандаль Коло Муани

Туринский «Ювентус» активизировался на трансферном рынке с целью кардинального обновления линии атаки перед новым сезоном. Руководство «бьянконери» считает приоритетной задачей трансфер нападающего мадридского «Атлетико» Александера Сёрлота, после чего планирует сосредоточиться на приобретении звезды ПСЖ Рандаля Коло Муани. Переговоры с норвежским форвардом успешно завершены, и он дал согласие на четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время осталось достичь соглашения с мадридским «Атлетико» по сумме трансфера. Испанский клуб требует за своего форварда более 30 миллионов евро. Тем не менее, ожидается, что хорошие отношения между клубами и фактор Нико Гонсалеса, который провел прошлый сезон в Мадриде на правах аренды, облегчат эту сделку.

Также «Ювентус» планирует вернуть в свои ряды нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани. Французский футболист ранее выступал в Турине на правах аренды, забив 10 голов в 22 матчах. Парижане просят за форварда 40 миллионов евро, но заявили о готовности пойти на уступки по условиям оплаты.

Необходимость покупки нападающих связана с неудачным завершением переговоров о продлении контракта с Душаном Влаховичем. Игрок сборной Сербии покинет клуб в конце июня в статусе свободного агента. Стороны не смогли договориться по зарплате: Влахович требовал 8 миллионов евро, тогда как клуб заявил, что не может предложить более 6 миллионов.

Клуб вносит изменения не только в атаке, но и в обороне, а также на вратарской позиции. После срыва трансфера вратаря «Ливерпуля» Алиссона «Ювентус» переключил внимание на голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Главный тренер Лучано Спаллетти поставил цель всесторонне усилить команду для возвращения титула чемпиона Серии А в новом сезоне.