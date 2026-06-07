Конфликт в сборной Франции: Килиан Мбаппе и Райан Шерки недовольны

·170·Спорт
Конфликт в сборной Франции: Килиан Мбаппе и Райан Шерки недовольны

Звездные нападающие сборной Франции Килиан Мбаппе и Райан Шерки крайне недовольны решением, принятым Федерацией футбола Франции (ФФФ). По данным издания Л'Экуипе, футболисты возмущены тем, что их права на имидж были переданы букмекерской компании Бетклик для рекламных целей. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эта ситуация резко обострила атмосферу в команде. Сообщается, что оба игрока не хотели, чтобы их изображения использовались в кампании букмекерской конторы. В рекламных роликах также появились такие футболисты, как Дезире Дуэ, Майкл Олисе и Усман Дембеле.

Фотографии были сделаны во время традиционного сбора национальной команды в Клерфонтене, однако игрокам не предоставили четкой информации о том, как именно будут использоваться эти материалы. Килиан Мбаппе и Райан Шерки выражают протест не против букмекерской компании, а против федерации, которая их не предупредила.

В настоящее время футболисты требуют от федерации разъяснений и прекращения рекламы. Однако этот вопрос может не быть решен до окончания чемпионата мира. Напомним, что сборная Франции начнет групповой этап 16 июня матчем против Сенегала, а затем сыграет с Ираком и Норвегией.

ФранцияКилиан МбаппеРайан ШеркиФутболЧемпионат Мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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