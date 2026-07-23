Рамазон Темиров озвучил свою цель: путь к чемпионству после Эрцега

Узбекский боец UFC Рамазон Темиров рассказал о своих планах и мечте о чемпионском титуле перед важным поединком в Абу-Даби. 25 июля во втором по значимости бою турнира UFC Фигхт Нигхт 282 он встретится с австралийцем Стивом Эрцегом.

Темиров признал, что статус со-главного события — это большая ответственность. Он намерен оправдать доверие UFC ярким боем и победой.

«Цель — чемпионство»

По словам Рамазона Темирова, победа над Эрцегом может приблизить его к позиции соперника в рейтинге.

«Если даст Бог, мы выиграем в этом бою, думаю, я поднимусь на его место. После этого, кого бы UFC ни предложил, я буду драться. Цель — чемпионство», — сказал Темиров.

Узбекский спортсмен подчеркнул, что не выбирает соперников и готов к любому бою, предложенному организацией.

Хочет оправдать доверие UFC

Темиров оценил участие во втором по значимости бою турнира UFC как важную возможность в своей карьере.

«То, что я дерусь в со-главном событии, возлагает на меня огромную ответственность. Большое спасибо UFC за оказанное доверие. Если даст Бог, я оправдаю это доверие красивым выступлением», — сказал он.

Боец выразил надежду, что вместе с Эрцегом они подарят болельщикам Узбекистана и всего мира UFC зрелищный поединок.

Что он думает об Эрцеге?

Темиров отметил, что не собирается недооценивать будущего соперника и относится к каждому спортсмену с уважением.

«Стив — хороший боец. У него есть мастерство. Я не считаю себя выше своих соперников, но во время боя покажу все, на что способен», — сказал он.

Ранее и сам Эрцег особо отмечал мощные удары, скорость и агрессивный стиль Темирова. Австралийский боец сообщил, что планирует довести поединок до поздних раундов.

Готов не к нокауту, а к полному бою

Темиров и его команда готовились не к победе в конкретном раунде, а к полноценному трехраундовому противостоянию.

«Мы готовились к трехраундовому бою. Наш трехмесячный сбор был рассчитан на полный поединок. Нет такого: “нокаутирую, закончу досрочно”. Такие ситуации возникают сами по себе во время боя», — сказал боец.

Этот подход показывает, что Темиров готовится к любому сценарию, не растрачивая все силы с первых секунд боя.

Реакция на возможность боя с Асу

Темиров также высказался о возможном поединке с Асу, который выступает в той же весовой категории.

По его словам, они друзья и не хотят встречаться друг с другом. Однако, если UFC примет такое решение, им придется выйти в октагон.

«Мы оба не хотели бы драться друг с другом. Мы друзья. Но если UFC назначит, мы обязаны будем драться. Если дадут кого-то сильнее, я без проблем буду драться», — сказал Темиров.

Хочет встретиться с Джошуа Ваном

Рамазон Темиров не скрыл, что одним из интересных для него соперников является Джошуа Ван.

«Он тоже дерется в стойке, не отступает. Я такой же. Получится очень красивый бой», — сказал узбекский спортсмен.

Открытый и агрессивный стиль обоих бойцов может сделать такое потенциальное противостояние интересным для фанатов.

Темиров хочет драться в Узбекистане

Боец сказал, что с радостью воспринял новости о том, что в будущем турнир UFC может пройти в Узбекистане. Однако дата мероприятия и другие подробности ему пока неизвестны.

«Если я красиво проведу этот бой, то в следующем, независимо от того, кто будет соперником, я хотел бы подраться в Узбекистане», — сказал Темиров.

Важный поединок между Рамазоном Темировым и Стивом Эрцегом состоится 25 июля в Абу-Даби. Для узбекского бойца эта победа может позволить подняться в рейтинге и выйти на новый этап на пути к чемпионству.