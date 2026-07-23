Решающие поединки в Ереване: на ринг выйдут два узбекских боксера

Международный турнир по боксу «Ереван Маёр Куп», проходящий в столице Армении Ереване, достиг решающей стадии. Завтра представители Узбекистана выйдут на ринг против хозяев соревнований в двух весовых категориях.

По данным Федерации бокса Узбекистана, Шахзод Музаффаров и Икболжон Холдоров проведут свои очередные важные поединки. Оба боя состоятся в первой половине дня по ташкентскому времени.

Шахзод Музаффаров выйдет на ринг первым

- В весовой категории до 55 килограммов честь Узбекистана будет защищать Шахзод Музаффаров. Его соперником станет представитель Армении Сурен Рубинян.

Бой запланирован на 14:00 по ташкентскому времени. Поединок против боксера из страны-хозяйки турнира станет для Музаффарова одним из важнейших испытаний.

Холдоров против армянского соперника

Во втором поединке дня в весовой категории до 70 килограммов на ринг выйдет Икболжон Холдоров.

Узбекский боксер померится силами с представителем Армении Арутюном Акопкохяном. Начало этого противостояния запланировано на 14:45 по ташкентскому времени.

Расписание боев узбекских боксеров

-55 кг:

Шахзод Музаффаров — Сурен Рубинян

Время начала: 14:00

-70 кг:

Икболжон Холдоров — Арутюн Акопкохян

Время начала: 14:45

Поединки турнира начнутся в 14:00 по ташкентскому времени. Теперь внимание болельщиков приковано к результатам двух узбекских боксеров, участвующих в решающих боях в Ереване.