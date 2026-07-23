Гонка искусственного интеллекта: 20% электроэнергии в США будет потребляться дата-центрами

·38·Технологии
Гонка искусственного интеллекта: 20% электроэнергии в США будет потребляться дата-центрами

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) оказывает беспрецедентное давление на глобальную энергетическую систему. Согласно новому отчету аналитической компании БлумбергНЭФ, к 2035 году около 20% всей электроэнергии, вырабатываемой в США, будет приходиться на центры обработки данных (дата-кентер). Этот показатель в четыре раза превышает текущий уровень потребления. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эксперты отмечают, что в ближайшее десятилетие общая мощность этих центров приблизится к 200 ГВ. Примечательно, что почти половина этих огромных энергетических ресурсов будет направлена именно на обучение моделей искусственного интеллекта и обеспечение их работы. Ожидается, что к 2033 году 64% энергии, затрачиваемой на мировые вычисления AI, будет приходиться именно на территорию США.

Резкое изменение прогнозов и риск энергетического кризиса

Специалисты БлумбергНЭФ были вынуждены существенно пересмотреть свои прогнозы всего за полгода. В новом отчете ожидаемый объем потребления на 2035 год установлен на 83% выше, чем показатель декабря прошлого года. Такие темпы роста создают не только экономические, но и технические трудности.

Другие авторитетные организации в этой сфере также выражают схожие опасения. Например, ЭПРИ (Институт исследования электроэнергетики) более чем вдвое увеличил свой прогноз на 2024 год, а агентство С&П Глобал внесло корректировки более чем на 30% в свои расчеты за короткий период с октября прошлого года по апрель. Основной причиной этого указываются темпы строительства новых дата-центров, которые значительно превышают запланированные.

Инфраструктура и рост цен

Большинство новых объектов подключаются к энергосетям, которые уже работают с высокой нагрузкой. В системе ПДжМ Интерконнектион, обслуживающей регионы от Вирджинии до Иллинойса, в ближайшее десятилетие 34% потребления придется именно на дата-кентер. Ожидается, что в системе ЭРКОТ, охватывающей большую часть Техаса, этот показатель составит 22%.

Дефицит энергии уже приводит к экономическим последствиям:

  • Система ПДжМ была вынуждена приостановить прием заявок на подключение новых объектов к сети на четыре года;
  • За последний год цена на электроэнергию в этом регионе выросла на 76%;
  • Для модернизации старых электросетей требуются миллиарды долларов дополнительных инвестиций.

Эта тенденция характерна не только для США, но и для всего мира. По данным БлумбергНЭФ, в результате активного распространения искусственного интеллекта к 2033 году в глобальном масштабе возникнет потребность в дополнительных 1935 ТВт·ч электроэнергии. Для сравнения, это почти равно годовому объему потребления всей Индии. Это свидетельствует о том, что в будущем поддержание баланса между технологиями AI и источниками «зеленой» энергии станет самой актуальной задачей.

Искусственный ИнтеллектЭнергетикаBloombergNEFСШАТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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