Эрцег признал опасность Темирова: план — затянуть бой до последних раундов

·42·Спорт
Эрцег признал опасность Темирова: план — затянуть бой до последних раундов

Австралийский боец UFC Стив Эрцег раскрыл свой план на предстоящий бой против Рамазона Темирова, который состоится 25 июля в Абу-Даби. Он особо отметил ударную мощь, скорость и агрессивный стиль своего соперника из Узбекистана.

По мнению Эрцега, первые минуты поединка станут для него самым опасным этапом. Поэтому австралийский спортсмен намерен выдержать стартовый натиск Темирова и довести противостояние до последних раундов.

«Он бьет очень тяжело»

Стив Эрцег не стал скрывать сильные стороны своего будущего оппонента.

«Да, без сомнения, он бьет очень тяжело. Он действует довольно быстро и агрессивно, поэтому мне нужно благополучно пережить начало боя», — сказал Эрцег.

Эти слова свидетельствуют о том, что штаб австралийского бойца серьезно изучил давление и нокаутирующую мощь Темирова в первых раундах.

Эрцег планирует затянуть бой

Австралийский спортсмен уверен, что чем дольше продлится поединок, тем выше будут его шансы.

«Чем дольше продлится бой, тем лучше для меня. Я постараюсь довести его до последних раундов и финишировать соперника, когда он устанет», — добавил он.

Таким образом, Эрцег планирует сбить стартовый темп Темирова и воспользоваться его усталостью в поздних раундах.

Важное испытание для Темирова

Рамазон Темиров известен своими агрессивными действиями и мощными ударами. Заявление Эрцега подтверждает, что соперник опасается именно этих качеств узбекского бойца.

Однако план австралийца затянуть бой делает вопрос выносливости и правильного распределения сил еще более важным для Темирова.

Когда состоится бой?

Поединок между Рамазоном Темировым и Стивом Эрцегом состоится 25 июля в Абу-Даби.

Перед боем обе стороны уверены в своих сильных сторонах: Темиров делает ставку на мощное давление в первых раундах, а Эрцег — на выносливость в затяжном противостоянии. Какая тактика окажется эффективнее, станет известно в октагоне.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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