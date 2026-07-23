Интер Майами объявил о трансфере Каземиро: МЛС начала расследование в отношении клуба

·48·Спорт
Интер Майами объявил о трансфере Каземиро: МЛС начала расследование в отношении клуба

Американский клуб «Интер Майами» совершил очередной громкий трансфер, подписав контракт с опытным бразильским полузащитником Каземиро. Звездный футболист, попрощавшийся с «Манчестер Юнайтед», перешел в клуб из Флориды на правах свободного агента. Однако после этого перехода МЛС (Североамериканская футбольная лига) немедленно начала официальное расследование. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Причиной конфликта стала жалоба клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». Как выяснилось, команда из Лос-Анджелеса обладала «правами на открытие» (дисковерй ригхтс) на Каземиро. Согласно правилам МЛС, если клуб закрепил за собой такие права на определенного игрока, другие команды обязаны выкупить их, прежде чем начинать переговоры с футболистом.

В настоящее время руководство лиги изучает, имело ли место нарушение правил со стороны «Интер Майами» в виде тайных переговоров с игроком, то есть случай «тамперинга». Несмотря на то, что два клуба достигли взаимного соглашения, МЛС заявила, что окончательное решение не будет принято до завершения проверки.

История нарушений и серьезные риски

Для «Интер Майами» подобные административные проблемы не в новинку. В 2021 году было установлено, что клуб нарушил потолок зарплат при трансфере Блеза Матюиди. Тогда лига оштрафовала клуб на рекордные 2 миллиона долларов, а владелец команды Хорхе Мас был вынужден заплатить дополнительные 250 тысяч долларов. Также был значительно сокращен трансферный бюджет клуба.

Если в результате нового расследования нарушение будет доказано, клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, может столкнуться с серьезными санкциями. Несмотря на это, руководство «Интер Майами» не скрывает гордости от того, что им удалось заполучить игрока мирового уровня, такого как Каземиро.

В прошлом сезоне Каземиро показал отличную игру в составе «Манчестер Юнайтед», забив 9 голов и внеся большой вклад в завоевание командой путевки в Лигу чемпионов. Ожидается, что теперь он будет выступать в одной команде со своими бывшими соперниками — Лионельем Месси, Луисом Суаресом и Серхио Бускетсом.

Этот трансфер интересен и для футбольных болельщиков, так как звездный состав «Интер Майами» повышает престиж МЛС и усиливает внимание к региональным чемпионатам. Пока что дебют Каземиро в новой команде зависит от окончательного заключения лиги.

Интер МайамиКаземироМЛСФутболТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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