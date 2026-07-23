Узбекистан на пороге установления исторического рекорда на УС Опен

Впервые в истории узбекского тенниса сразу три спортсменки могут принять участие в основной сетке женского одиночного разряда УС Опен. Если Камилла Рахимова и Мария Тимофеева получили прямые путевки на турнир в Нью-Йорке, то Полина Кудерметова находится в списке запасных под первым номером.

Если кто-либо из участниц снимется с соревнований, Кудерметова займет ее место. Это станет новым историческим достижением для Узбекистана на турнирах «Большого шлема».

Рахимова и Тимофеева вошли в основную сетку

Камилла Рахимова, занимающая 78-ю строчку мирового рейтинга, была включена в официальный список участниц основной сетки УС Опен–2026.

Мария Тимофеева, находящаяся на 84-м месте в классификации WTA, также выйдет на корт в основной сетке без необходимости проходить квалификационный этап.

Таким образом, стало известно, что как минимум две представительницы Узбекистана примут участие в последнем в сезоне турнире «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Один шаг до третьей теннисистки

Полина Кудерметова в настоящее время занимает 111-е место в мировом рейтинге. Она является первой в списке запасных на попадание в основную сетку УС Опен.

Это означает, что если кто-то из участниц официального списка откажется от участия из-за травмы или по другим причинам, освободившееся место будет предоставлено Кудерметовой.

Если это произойдет, впервые в истории женского тенниса Узбекистана в основной сетке одного турнира УС Опен выступят сразу три спортсменки.

Новый рекорд для Узбекистана

До этого момента количество теннисистов, представлявших Узбекистан на одном турнире Открытого чемпионата США, не превышало двух человек.

В разные годы честь страны одновременно защищали Денис Истомин и Акгуль Аманмурадова. Однако участие трех узбекских теннисисток в одном турнире в женском одиночном разряде еще не фиксировалось.

Совместное появление Рахимовой, Тимофеевой и Кудерметовой в основной сетке может открыть новую страницу в истории тенниса страны.

Все три спортсменки сменили гражданство

Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Полина Кудерметова являются воспитанницами российской теннисной школы.

Ранее они выступали на международных соревнованиях под флагом России. Позже они сменили спортивное гражданство и начали выступать за Узбекистан.

Их высокие позиции в мировом рейтинге значительно увеличивают количество представителей Узбекистана на крупных международных турнирах.

Когда начнется УС Опен?

Турнир УС Опен–2026 запланирован к проведению в Нью-Йорке с 23 августа по 13 сентября.

Теперь основное внимание приковано к тому, перейдет ли Полина Кудерметова из списка запасных в основную сетку. Если это случится, теннис Узбекистана установит исторический рекорд по количеству своих представителей на Открытом чемпионате США.