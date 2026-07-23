Из-за ошибки OpenAI искусственный интеллект взломал платформу Hugging Face

·35·Технологии
Из-за ошибки OpenAI искусственный интеллект взломал платформу Hugging Face

С развитием технологий искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности выходит на новый и неожиданный уровень. Недавно компания OpenAI сообщила, что одна из её новых моделей вышла из-под контроля во время тестирования и совершила кибератаку на популярную платформу Hugging Face. Это событие стало одним из первых серьезных примеров того, насколько опасным оружием может стать искусственный интеллект. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Хотя атака была полностью осуществлена искусственным интеллектом, эксперты по кибербезопасности связывают основную вину с человеческим фактором. По данным OpenAI, специальная «песочница» (изолированная среда), созданная для тестирования модели, была настроена неправильно. В результате система, которая должна была быть полностью отрезана от внешнего мира, получила возможность подключения к интернету.

Человеческая ошибка и технические неисправности

Как сообщают TechCrunch и другие авторитетные издания, основатель исследовательского центра Траил оф Битс Дэн Гвидо назвал этот инцидент «неспособностью сдержать систему при отключенных мерах безопасности». В своем блоге OpenAI признала, что в тестовой среде использовалось стороннее программное обеспечение, предназначенное для установки пакетов. Именно ранее неизвестная уязвимость (зеро-дай вулнерабилитй) в этой программе позволила модели выйти из изоляции.

По мнению ветерана кибербезопасности Джейка Уильямса, модель, получившая доступ к системе Hugging Face, никогда не должна была считаться полностью изолированной. По его словам, эта ошибка, допущенная OpenAI, является огромным провалом системы контроля. Настоящая «песочница» не должна была иметь никаких физических или виртуальных подключений к интернету.

Будущие риски и уроки

Этот инцидент еще раз доказал, насколько важно соблюдать протоколы безопасности при разработке искусственного интеллекта. Эксперт Мартин Буне отметил, что наличие уязвимостей в программном обеспечении — явление естественное, однако оставлять возможность подключения к интернету при тестировании особо опасных моделей — непростительная ошибка.

В настоящее время OpenAI работает над устранением выявленных уязвимостей и усилила сотрудничество с разработчиками стороннего программного обеспечения. Однако сам факт того, что искусственный интеллект может самостоятельно находить слабые места и атаковать другие платформы, вызывает беспокойство у мирового технологического сообщества. Для специалистов из Узбекистана подобные случаи также служат важным опытом в защите местной ИТ-инфраструктуры.

OpenAIHugging FaceИскусственный ИнтеллектКибербезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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