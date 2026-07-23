После финала ЧМ-2026 президент АФА был задержан в Нью-Йорке

Сообщается, что президент Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) Клаудио Тапия был задержан сотрудниками Федерального бюро расследований США в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира. По данным аргентинского телеканала ТН, инцидент связан с продолжающимся расследованием финансовых и коммерческих операций АФА.

У Тапии и других представителей ассоциации были изъяты ноутбуки и мобильные телефоны. Однако официальные обвинения, предъявленные ему, пока не разглашаются.

Тапия задержан в аэропорту

Согласно информации источника, Клаудио Тапия был задержан в аэропорту Нью-Йорка сразу после завершения финала ЧМ-2026 с участием сборной Аргентины.

Следователи конфисковали электронные устройства у президента АФА и его сопровождающих. Сообщается, что среди них были ноутбуки и мобильные телефоны.

Предполагается, что на этих устройствах могут содержаться сведения о финансовых операциях организации, коммерческих сделках и средствах, переведенных через банки США.

Должен дать показания в суде 30 июля

В судебных документах, помимо Клаудио Тапии, упоминаются имена казначея АФА Пабло Товигино и предпринимателя Хавьера Фарони.

Указано, что они должны дать показания в суде Южного округа штата Флорида 30 июля.

Фарони называют предпринимателем, близким к руководству Аргентинской футбольной ассоциации. Сообщается, что следователи изучают его вероятное участие в финансовых и коммерческих операциях, связанных с АФА.

Проверяется недвижимость стоимостью 11 миллионов долларов

В последние недели внимание следователей сосредоточено на объектах недвижимости, приобретенных Хавьером Фарони и его супругой в Южной Флориде.

По имеющимся данным, они купили в этом регионе как минимум четыре объекта элитной недвижимости. Их общая стоимость может превышать 11 миллионов долларов.

Сообщается, что в рамках расследования проверяются происхождение средств, использованных для покупки этих объектов, денежные переводы и компании, участвовавшие в сделках.

На данный момент судом не подтверждено, что данные объекты были приобретены на незаконные средства.

Что расследует Министерство юстиции США?

Министерство юстиции США продолжает предварительное расследование финансовой деятельности АФА.

Следователи изучают, проходила ли часть средств ассоциации или связанных с ней лиц через банковскую систему США. Главный вопрос — имеются ли в этих операциях признаки финансового мошенничества, отмывания денег или других правонарушений.

В случае использования финансовой системы США американские правоохранительные органы могут проводить расследование, даже если операции относятся к иностранным организациям.

АФА пока не дала официальных комментариев

Аргентинская футбольная ассоциация пока не предоставила подробного официального заявления по поводу задержания Тапии и изъятия электронных устройств.

Также нет информации о предъявлении конкретных уголовных обвинений Тапии, Товигино и Фарони. Ведение расследования не означает доказанности вины лиц — окончательная правовая оценка будет дана в ходе судебного процесса.

Судебное слушание 30 июля может раскрыть первые важные детали дела. На данный момент этот инцидент становится одним из крупнейших скандалов вокруг аргентинского футбола после финала ЧМ-2026.