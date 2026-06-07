Отказ Тоттенхэму: Брайтон запрашивает 50 млн фунтов за защитника

Лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур» получил отказ по главной трансферной цели летнего окна — Яну Паулю ван Хекке. «Брайтон энд Хоув Альбион» отклонил второе официальное предложение по нидерландскому защитнику. Северные лондонцы стремятся усилить линию обороны, где в прошлом сезоне возникали проблемы, но «чайки» занимают жесткую позицию на переговорах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма» и факт отклонения предложений. По его словам, клуб не намерен дешево расставаться с ключевыми игроками. 25-летний Ян Пауль ван Хекке ярко проявил себя в Английской Премьер-лиге и стал одной из главных фигур команды.

Несмотря на то что до окончания контракта футболиста остался один год, «Брайтон» не готов продать его менее чем за 50 миллионов фунтов стерлингов. Пол Барбер в интервью изданию талкСПОРТ подчеркнул: «Мы отклонили два предложения «Тоттенхэма» за последнюю неделю. Наша цель — сохранить сильный состав в распоряжении Фабиана Хюрцелера и достойно выступить в еврокубках».

Ян Пауль ван Хекке был куплен в 2020 году у клуба НАК Бреда всего за 2 миллиона фунтов. Сейчас им интересуются не только «Тоттенхэм», но и «Ливерпуль» с «Ньюкаслом». Руководство «Брайтона» планирует бороться за высокие места в турнирной таблице, сохраняя баланс между молодыми талантами и опытными игроками.