Наши тхэквондисты завоевали 2 бронзовые медали на Гран-при в Риме

·31·Спорт
Наши тхэквондисты завоевали 2 бронзовые медали на Гран-при в Риме

В столице Италии Риме в разгаре престижные соревнования Гран-при по тхэквондо ВТ, одни из самых авторитетных в спортивном мире. Представители национальной сборной Узбекистана достойно защищают честь страны на этом крупном турнире, собравшем лучших мастеров тхэквондо мира, и продолжают радовать наших болельщиков.

6 июня состоявшиеся напряженные и бескомпромиссные поединки успешно завершились для нашей сборной. Двое наших перспективных спортсменов, вышедших на татами, мужественно боролись с сильными соперниками и сумели подняться на пьедестал почета.

С результатами и достижениями членов нашей сборной на этих соревнованиях вы можете подробно ознакомиться в следующей специально интегрированной таблице:

НАШИ ПРИЗЕРЫ НА ГРАН-ПРИ В РИМЕ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

Спикер / Спортсмен

Весовая категория

Участие в соревновании и достигнутый результат

Нажмиддин Касымходжаев

Весовая категория до 68 кг

Благодаря скорости и техническому превосходству дошел до стадии полуфинала и завоевал бронзовую медаль .

Марат Мавлонов

Свыше 80 кг (тяжелый вес)

В ожесточенных схватках с лучшими борцами дошел до полуфинала и гарантировал себе бронзовую медаль .

Оба наших мастерских спортсмена продемонстрировали всю свою мощь и потенциал во время турнира, высоко подняв флаг Узбекистана на римском татами.

Новые победы, любимые болельщиками

Школа тхэквондо Узбекистана за последние годы превратилась в одну из мощных команд, способных заявить о себе на мировом уровне. Эти соревнования Гран-при, проходящие в комплексе Форо Италико в Риме, служат не только для завоевания призовых мест, но и для значительного укрепления рейтинговых очков наших спортсменов на международной арене. Мужество и воля наших парней, проявленные на пути к полуфиналу, наполнили бесконечной гордостью всех соотечественников.

Комментарий Замин: Бронзовые медали, завоеванные Нажмиддином Касымходжаевым и Маратом Мавлоновым на Гран-при в Риме, — это явное доказательство того, что узбекское тхэквондо движется по правильному пути, а новые имена и молодые таланты выходят на большую сцену. На соревнованиях уровня Гран-при не бывает простых соперников, здесь каждый раунд и каждый удар на вес золота. Эта победа наших соотечественников, несомненно, станет отличной основой и моральной поддержкой для будущих крупных соревнований, особенно предстоящих престижных турниров. Мы искренне поздравляем наших представителей с этим успехом и желаем им покорения еще более высоких вершин — золотых медалей — в будущих схватках! Молодцы, парни!

Следите за успехами нашей национальной сборной по тхэквондо на международной арене, римскими хрониками и самыми горячими новостями узбекского спорта всегда вместе с нами на страницах Замин!

РимУзбекистанНаджмиддин КосимходжаевМарат МавлоновФоро Италико
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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