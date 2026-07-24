В выходные жара усилится: до скольких градусов поднимется температура?

В Узбекистане в выходные дни ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, на большей части территории республики сохранится солнечная и сухая погода, а в отдельных районах столбики термометров поднимутся до 42 градусов.

По данным Узгидромета, 25–26 июля на территории страны будет преобладать малооблачная погода без осадков. Лишь в отдельных предгорных и горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Специалисты отмечают, что в выходные температура воздуха будет постепенно повышаться. В воскресенье днем она составит около 36–39 градусов. В северных, южных и пустынных районах жара усилится, и ожидается повышение температуры до 40–42 градусов.

Также на севере и в пустынных зонах республики возможно усиление ветра до 13–18 метров в секунду. В отдельных местах не исключены пыльные бури.

Синоптики предупредили, что сегодня, 24 июля, в предгорных и горных районах Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей возможны селевые паводки. Гражданам, проживающим в таких районах, а также отдыхающим рекомендуется соблюдать осторожность.

В столице в выходные дни осадков также не ожидается. В Ташкенте погода будет малооблачной и сухой. Сегодня днем воздух прогреется до 34–36 градусов. В субботу, 25 июля, ночью прогнозируется 21–23 градуса, днем — 35–37 градусов. В воскресенье, 26 июля, ночью будет 22–24 градуса, днем — 36–38 градусов тепла. Ветер восточный, 3–8 метров в секунду.