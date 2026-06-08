Рой Кин назвал трех главных фаворитов ЧМ-2026

До старта самого зрелищного и ожидаемого футбольного праздника планеты осталось всего несколько дней! Перед чемпионатом мира, который пройдет на полях США, Мексики и Канады и официально стартует 11 июня текущего года, известные эксперты мирового футбола продолжают озвучивать свои прогнозы. На этот раз легендарный бывший полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин, прославившийся своими жесткими и бескомпромиссными критическими высказываниями, раскрыл имена главных претендентов на предстоящем мундиале. Его мнение вызвало жаркие споры среди многочисленных футбольных болельщиков.

Анализ легенды мирового футбола, а также сильные и слабые стороны сборных, которые он считает фаворитами, подробно изложены в следующей специальной интегрированной таблице:

ГЛАВНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ И ИХ ШАНСЫ ПО ВЕРСИИ РОЯ КИНА

Сборные-претенденты Сильные стороны команд и уверенность Кина Эксклюзивные недостатки и опасения Франция Сбалансированный состав и наличие на каждой позиции грозных исполнителей . Внутренние разногласия вокруг тренерской тактики могут им помешать. Испания Если они продемонстрируют безупречный контроль мяча , как на Евро-2024, остановить их будет сложно. Существует риск снижения процента реализации моментов в линии атаки. Аргентина Действующий чемпион Южной Америки и вечный лидер мирового первенства значится в списке. Европейские команды, делающие ставку на быстрые контратаки, могут создать им проблемы.

Согласно сообщению известного британского издания Те Сун , Рой Кин отказался включать сборную Англии под руководством Томаса Тухеля в эту тройку. По мнению эксперта, проблемы в обороне англичан могут стать серьезным препятствием для их чемпионских амбиций. «Англия? Их защита всегда вызывает у меня серьезное беспокойство», — заявил Кин, выражая свои опасения.

Большая борьба и прогнозы на пороге мундиаля

Нынешний чемпионат мира имеет особое значение, поскольку впервые в истории охватывает 48 команд. Безусловно, помимо таких сборных, как Франция, Испания и действующий чемпион Аргентина, другие претенденты также способны преподнести неожиданные сюрпризы. Критика Роем Кином защиты англичан не беспочвенна, ведь на крупных турнирах именно надежная оборонительная линия является ключом к победе.

Взгляд изнутри: Рой Кин, как обычно, дал ситуации трезвую и хладнокровную оценку. Действительно, сегодня сборные Франции и Испании уже доказали, что обладают совершенной игровой системой в Европе. Аргентина под руководством Месси, несомненно, не собирается так просто отдавать чемпионский титул. Что касается мнения об Англии, то Кин указал на очень верный момент: насколько бы сильны ни были англичане в атаке, неразбериха в защите уже в который раз лишает их золотых медалей. Посмотрим, окажется ли Кин прав в этом споре и кто из грандов наденет мировую корону в ближайшие дни. Желаем всем болельщикам незабываемого футбольного удовольствия!

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