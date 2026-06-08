Александр Кержаков оценил шансы Узбекистана на ЧМ

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился своим мнением о чемпионате мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика. Известный футболист рассказал о фаворитах турнира, главных претендентах на звание лучшего бомбардира, шансах команд-хозяек, а также о сборной Узбекистана, которая впервые участвует в мундиале.

По словам Кержакова, стартующий чемпионат мира обещает быть очень интересным. Он подчеркнул, что выделить одного явного фаворита сложно, но есть несколько сильных сборных, способных побороться за трофей.

«Стартующий чемпионат мира для меня очень интересен. У меня нет одного фаворита на титул, но есть группа сильных сборных, которые будут бороться за трофей: Англия, Испания, Франция и Португалия», — сказал Кержаков.

Это мнение вполне логично. Ведь на ЧМ-2026 несколько команд обладают составами высокого уровня, большим опытом и звездными игроками. Англия в последние годы сформировала очень сильное поколение. Испания опасна своим традиционным контролем мяча и молодыми талантами. Франция же всегда остается одним из главных фаворитов крупных турниров. Португалия также рассматривается как серьезный претендент благодаря звездному составу и высоким целям.

Бывший нападающий отдельно выделил Килиана Мбаппе как одного из главных претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира. По его мнению, лидер сборной Франции имеет большие шансы забить много голов на турнире.

«Среди кандидатов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира хочу особо отметить Килиана Мбаппе. Думаю, у него очень хорошие шансы на это», — сказал Кержаков.

Мбаппе действительно является одним из самых очевидных кандидатов на такой прогноз. Его скорость, голевое чутье, хладнокровие в больших матчах и роль в сборной Франции делают его одним из самых опасных нападающих на мундиале. Не раз замечено, что Мбаппе решает исход эпизодов в ключевые моменты крупных турниров.

Говоря о командах, способных преподнести сюрприз на турнире, Кержаков отдельно выделил хозяев — Мексику, США и Канаду. По его мнению, игра на домашнем поле даст этим командам дополнительную силу, уверенность и поддержку болельщиков.

«Среди не самых сильных сборных, способных преподнести сюрприз, я бы выделил игроков команд-хозяек турнира — Мексики, США и Канады. Они играют дома, поэтому у них есть все возможности показать хороший результат. Возможно, кто-то из них действительно сможет дойти до самых высоких стадий турнира», — подчеркнул он.

Фактор хозяев всегда имел большое значение на чемпионатах мира. Давление трибун, адаптация к местным условиям, отсутствие усталости от переездов и эмоциональный подъем иногда приводят команды к неожиданным результатам. В этом смысле мнение Кержакова о Мексике, США и Канаде небезосновательно.

В ходе беседы Александр Кержаков также отдельно остановился на сборной Узбекистана. Он сказал, что симпатизирует Узбекистану, как и многие российские болельщики. Особенно отметил, что его интерес к нашей национальной команде вырос после личного знакомства с Эльдором Шомуродовым и Аббосбеком Файзуллаевым.

«Также, как и многие российские зрители, я болею за сборную Узбекистана. Тем более, что недавно у меня появилась возможность лично познакомиться с Эльдором Шомуродовым и Аббосбеком Файзуллаевым», — сказал бывший нападающий.

Эти слова показывают растущий международный интерес вокруг сборной Узбекистана. Поскольку наша национальная команда впервые пробилась на чемпионат мира, она привлекает особое внимание не только в нашей стране, но и в соседних государствах, а также в среде российского футбола.

Однако Кержаков открыто заявил, что групповой этап для Узбекистана будет очень тяжелым. По его мнению, попадание в одну группу с Португалией, Колумбией и Демократической Республикой Конго станет серьезным испытанием для наших представителей.

«Проблема в том, что они попали в очень тяжелую группу. В этом квартете будет сильная конкуренция со сборными Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго», — сказал Кержаков.

Действительно, группа «К» для Узбекистана легкой не назовешь. Португалия считается одним из фаворитов группы благодаря звездному составу и большому опыту. Колумбия — техничная, физически мощная и мобильная команда, свойственная южноамериканскому футболу. ДР Конго же может оказаться гораздо более опасным соперником, чем многие думают.

Кержаков подчеркнул, что недооценивать ДР Конго было бы ошибкой. По его мнению, эта сборная является одной из самых сильных и физически мощных команд африканского континента.

«Почему-то многие недостаточно высоко оценивают Демократическую Республику Конго, хотя это очень сильная команда африканского континента. Поэтому Узбекистану будет очень сложно. Сам выход в плей-офф станет огромным успехом для узбеков», — сказал он.

Эта оценка должна стать реальным сигналом для болельщиков. На чемпионате мира соперник, который не кажется таким уж грозным на бумаге, может создать большие проблемы на поле. Особенно африканские команды опасны скоростью, силой и преимуществом в единоборствах. Не исключено, что матч против ДР Конго станет одним из самых важных в группе для Узбекистана.

По мнению Кержакова, выход Узбекистана в плей-офф станет огромным успехом. В этих словах есть доля реальности. Ведь наши представители впервые участвуют в мундиале. В таких условиях выход из группы станет не просто спортивным результатом, но и новым рекордом в истории узбекского футбола.

Сборная Узбекистана начнет свое выступление на чемпионате мира 18 июня матчем против Колумбии. Первая игра всегда очень важна. Она сильно влияет на психологическое состояние команды, уровень уверенности и готовность к последующим матчам.

Мундиаль стартует 11 июня матчем между сборными Мексики и ЮАР. Турнир пройдет на полях США, Мексики и Канады. Ожидается, что этот чемпионат, принимаемый тремя странами, станет одним из самых масштабных соревнований в истории футбола.

Для Узбекистана этот чемпионат мира — не просто набор игр. Это исторический шанс, возможность привлечь внимание мира к узбекскому футболу и источник большого вдохновения для нового поколения. Мнения таких опытных футболистов, как Кержаков, помогают лучше понять, с какими испытаниями столкнется наша команда на этом турнире.

Вывод прост: Узбекистану будет нелегко. Но в футболе большие события создаются именно в сложных ситуациях. Если наша национальная команда выйдет в плей-офф, это действительно станет огромным результатом. Теперь все решится на поле — характер, подготовка и уверенность.