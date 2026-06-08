Ламин Ямаль и Нико Уильямс вернутся в строй перед чемпионатом мира

Молодые звезды сборной Испании Ламин Ямаль и Нико Уильямс успеют полностью восстановиться к старту чемпионата мира. Главный тренер команды Луис де ла Фуэнте подтвердил, что оба вингера примут участие в матче открытия против Кабо-Верде 16 июня. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс пропустят последний контрольный матч против Перу в Пуэбле в понедельник из-за травмы бедра. Также ожидается, что представитель «Осасуны» Виктор Муньос вернется в строй к матчу в Атланте.

«Жаль, что их нет с нами, но медицинский штаб и тренеры по физподготовке посоветовали оставить их на базе в США», — сказал Луис де ла Фуэнте. По словам тренера, все три футболиста будут готовы выйти на поле в первом матче турнира.

Ламин Ямаль, получивший травму в конце апреля в составе «Барселоны», является ключевой фигурой в линии атаки Испании. Нико Уильямс также сыграл важную роль в победе на чемпионате Европы 2024 года. В товарищеском матче без Ямаля Испания сыграла вничью с Ираком со счетом 1:1.

Действующие чемпионы Европы на групповом этапе чемпионата мира сыграют против сборных Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.