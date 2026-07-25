Интересные факты, которые вы не знали о знаменитом индийском фильме «Законы джунглей» (видео)

Любимый многими индийский фильм «Законы джунглей» был снят в 1991 году в сотрудничестве кинематографистов Индии и Узбекистана. Тот факт, что ряд сцен картины снимался на территории Узбекистана, делает ее одним из самых уникальных международных проектов того времени.

В картине легенда индийского кино Митхун Чакраборти сыграл на одной сценической площадке с известными узбекскими актерами Хусаном Шариповым и Обидом Асомовым. Это сделало фильм еще более интересным и незабываемым для узбекских зрителей.

Сюжет фильма развивается вокруг тем любви, дружбы, предательства и борьбы за справедливость. Благодаря трогательным событиям, боевым сценам и эпизодам, полным эмоций, «Законы джунглей» завоевали большую популярность не только в Индии, но и в Узбекистане.

Хотя прошли годы, этот фильм до сих пор вспоминается многими зрителями с теплыми чувствами. Особенно объединение индийских и узбекских актеров в одной ленте ценится киноманами как один из примеров исторического сотрудничества.