Интересные факты, которые вы не знали о знаменитом индийском фильме «Законы джунглей» (видео)

·49·Культура
Интересные факты, которые вы не знали о знаменитом индийском фильме «Законы джунглей» (видео)

Любимый многими индийский фильм «Законы джунглей» был снят в 1991 году в сотрудничестве кинематографистов Индии и Узбекистана. Тот факт, что ряд сцен картины снимался на территории Узбекистана, делает ее одним из самых уникальных международных проектов того времени.

В картине легенда индийского кино Митхун Чакраборти сыграл на одной сценической площадке с известными узбекскими актерами Хусаном Шариповым и Обидом Асомовым. Это сделало фильм еще более интересным и незабываемым для узбекских зрителей.

Toshkentdagi taniqli binolar va insonlar aks etgan uch xil tasvir.

Сюжет фильма развивается вокруг тем любви, дружбы, предательства и борьбы за справедливость. Благодаря трогательным событиям, боевым сценам и эпизодам, полным эмоций, «Законы джунглей» завоевали большую популярность не только в Индии, но и в Узбекистане.

Хотя прошли годы, этот фильм до сих пор вспоминается многими зрителями с теплыми чувствами. Особенно объединение индийских и узбекских актеров в одной ленте ценится киноманами как один из примеров исторического сотрудничества.

Митхун ЧакрабортиХусан ШариповОбид АсомовИндияУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Дженнифер Лопес встретила 57-летиеДженнифер Лопес встретила 57-летиеСегодня, 19:49Новая песня Ботира Кадырова завоевала внимание поклонников (видео)Новая песня Ботира Кадырова завоевала внимание поклонников (видео)Сегодня, 18:37Усищились слухи о новой любви Афры СарачоглуУсищились слухи о новой любви Афры СарачоглуСегодня, 17:08Актриса Дилноза Хабибуллаева отметила 26-летие (видео)Актриса Дилноза Хабибуллаева отметила 26-летие (видео)Сегодня, 16:07Почему Амир Хан 7 лет не разговаривал с Джухи Чавлой?Почему Амир Хан 7 лет не разговаривал с Джухи Чавлой?Сегодня, 15:58Трехдневный праздник в Хиве: главный «сюрприз» ждет 8 августаТрехдневный праздник в Хиве: главный «сюрприз» ждет 8 августаСегодня, 15:31
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)