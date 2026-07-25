Арсенал вступил в борьбу за трансфер Винисиуса Жуниора: контрактный кризис в Мадриде

Лондонский Арсенал неожиданно стал одним из главных претендентов на подписание звезды Реал Мадрида Винисиуса Жуниора. На фоне того, как будущее бразильского нападающего в столице Испании остается под вопросом, чемпионы Англии внимательно следят за ситуацией. «Канониры» намерены еще больше усилить линию атаки за счет трансфера игрока мирового уровня. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание The Athletic, если 26-летний футболист не сможет договориться с Реал Мадридом о новом трудовом договоре, Арсенал подготовит официальное предложение о его покупке. Винисиус провел в мадридском клубе восемь сезонов и превратился в одного из самых опасных нападающих мира. Однако до окончания его действующего контракта осталось всего 12 месяцев, что вызывает большой ажиотаж на трансферном рынке.

Хотя официальные переговоры между клубами еще не начались, руководство лондонского клуба полностью поддержало идею этого трансфера. Боссы Арсенала готовы действовать незамедлительно, если Реал Мадрид решит продать свою звезду в текущее трансферное окно, чтобы не отпускать его бесплатно в следующем году.

Разногласия по зарплате и финансовые проблемы

По данным ОК Диарио, переговоры между Винисиусом Жуниором и Реал Мадридом зашли в тупик. Футболист требует зарплату в размере 20 миллионов евро чистыми в год. «Королевский клуб» же сомневается в целесообразности выплаты столь крупной суммы бразильской звезде, стремясь сохранить общую зарплатную ведомость команды и финансовую стабильность.

Одним из факторов, еще сильнее осложняющих ситуацию, является крупный бонус за верность, который должен быть выплачен игроку в следующем сезоне. Руководство Реал Мадрида может рассмотреть вариант с выставлением Винисиуса на трансфер, чтобы избежать подобных расходов и получить экономическую выгоду.

С момента своего перехода из Фламенго в 2018 году Винисиус Жуниор стал неотъемлемой частью мадридского клуба. В сезоне-2025/26 он сумел забить 22 гола во всех турнирах. Кроме того, он результативно сыграл на чемпионате мира в составе сборной Бразилии, отметившись 4 голами в 5 матчах.

Новые амбиции Арсенала

Микель Артета, выигравший Английскую Премьер-лигу, не хочет, чтобы команда останавливалась в своем развитии. Приход такого опытного и титулованного игрока, как Винисиус, может дать Арсеналу абсолютное доминирование на европейской арене. Богатый опыт выступлений футболиста в Лиге чемпионов считается бесценным для лондонского клуба.

Винисиус Жуниор провел в составе Реал Мадрида в общей сложности 375 матчей, забив 128 голов и отдав 100 результативных передач. В его коллекции трофеев три титула Ла Лиги, два кубка Лиги чемпионов и Кубок Испании. Издание Goal.com отмечает, что именно этот менталитет победителя может стать недостающим пазлом для «канониров».