Капитан саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду начал напрямую влиять на трансферную политику команды. 41-летний легендарный форвард требует от руководства клуба создания независимой и профессиональной системы без внешнего вмешательства, где решения будут приниматься исключительно спортивным департаментом.

Zamin.уз представляет подробности сенсационных трансферных планов в саудовском футболе и личной «атаки» Роналду на Бруну Фернандеша.

1. Конец внешнему вмешательству: новый проект Роналду

По данным издания 365Скорес Арабик, Криштиану Роналду хочет построить вокруг «Аль-Насра» долгосрочную «империю», способную регулярно побеждать во внутреннем чемпионате и Лиге чемпионов АФК.

Главное условие Роналду перед клубом: Формирование состава «Аль-Насра» и ведение трансферной политики должны осуществляться исключительно представителями спортивного департамента клуба. Необходимо положить конец вмешательству внешних структур в внутренние решения команды.

2. Последняя попытка заполучить Бруну Фернандеша: Криштиану проведет переговоры лично

Главной целью «Аль-Насра» в летнее трансферное окно является капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Последнее предложение: Саудовцы готовят последнее и самое заманчивое предложение для полузащитника сборной Португалии.

Роль Роналду: Роналду готов лично убедить своего партнера по национальной сборной переехать в Эр-Рияд и присоединиться к проекту «Аль-Насра».

Позиция Фернандеша: Ранее Бруну предпочитал оставаться в европейской элите и неоднократно отвечал отказом саудовским клубам. Однако на этот раз личный фактор Роналду и крупный финансовый пакет могут кардинально изменить ситуацию.

Ситуация вокруг трансфера «Аль-Насра» и Бруну Фернандеша

Аспекты Реальная ситуация вокруг трансфера Главная трансферная цель Бруну Фернандеш (капитан «Манчестер Юнайтед») Роль Криштиану Роналду Личный контроль трансфера и уговоры игрока Финансовое состояние Получен сертификат финансовой эффективности, задолженности отсутствуют Статистика на ЧМ-2026 Роналду: 3 гола в 5 матчах (первый футболист, забивавший на 6 чемпионатах мира)

3. Зеленый свет: Финансовые ограничения полностью сняты

Как сообщает издание Ал-Риядиях, перед летним трансферным окном «Аль-Наср» успешно получил сертификат финансовой эффективности.

Отсутствие долгов: У клуба нет никаких просроченных долгов или обязательств перед Министерством спорта Саудовской Аравии и местной лигой. Государственная поддержка: Клуб получил финансовую поддержку, выделенную государством. Значительная часть этих средств будет направлена именно на приобретение звезд уровня Бруну Фернандеша.

4. Результаты Роналду и Бруну на ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 года 41-летний Криштиану Роналду принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и стал единственным футболистом в истории, забивавшим на 6 мундиалях, доведя общее количество своих голов на чемпионатах мира до 11.

Бруну Фернандеш также принял участие во всех 5 непростых матчах Португалии и отметился 1 голевой передачей. Сборная Португалии на стадии 1/8 финала уступила будущему победителю турнира — Испании со счетом 0:1 и выбыла из соревнований. Теперь пути двух португальских звезд могут вновь пересечься в Эр-Рияде.

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Позиции Криштиану Роналду в «Аль-Насре» продолжают укрепляться, и ожидается, что это даст старт новой волне громких трансферов в саудовской лиге в период летнего трансферного окна.

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