В Германии самолет пробил крышу жилого дома, есть жертвы

В результате крушения легкомоторного самолета на севере Германии 25 июля воздушное судно рухнуло на жилой дом, пробив его крышу. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает AP Невс.

По предварительным данным, по причинам, которые в настоящее время выясняются, примерно в 11:00 по местному времени самолет начал снижение и врезался в крышу частного дома, расположенного в населенном пункте Гандеркезе в земле Нижняя Саксония.

По данным полиции, на борту самолета находились два человека. В результате катастрофы один из них погиб. Спасательные службы продолжают поиски второго человека, пропавшего без вести. Как сообщает агентство ДПА, в момент падения самолета никого внутри дома не было. Однако отмечается, что здание получило серьезные повреждения и сохраняется угроза его обрушения.

После инцидента на место происшествия были направлены экстренные службы и группа психологической помощи. В целях безопасности также были эвакуированы жители, проживающие в радиусе 100 метров вокруг зоны крушения. В качестве меры предосторожности на этой улице было временно отключено электроснабжение.