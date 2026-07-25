Барселона сделала заявление по поводу несчастного случая на стадионе Спортиф Камп Ноу

Испанский клуб Барселона выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, произошедшим во время продолжающихся работ по реконструкции на его домашнем стадионе — комплексе Спортиф Камп Ноу. Смерть одного из рабочих на строительной площадке глубоко опечалила каталонский клуб и широкую общественность. Этот инцидент был зафиксирован как первый случай со смертельным исходом в ходе масштабного ремонта, который продолжается с июня 2023 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как пишет издание Goal.com, погибшему рабочему было 54 года, и он входил в состав большой группы специалистов по обновлению стадиона. По предварительным данным, трагедия произошла в тот момент, когда рабочий выполнял малярные работы на подъемной платформе. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Реакция руководства клуба

Клуб Барселона опубликовал официальное заявление, в котором выразил готовность оказать всестороннюю помощь членам семьи погибшего рабочего. В заявлении подчеркивается, что руководство клуба и все сотрудники глубоко скорбят из-за этой утраты. Президент клуба Жоан Лапорта взял эту ситуацию под личный контроль.

"Клуб Барселона глубоко сожалеет о смерти рабочего в результате несчастного случая во время реконструкции стадиона Спортиф Камп Ноу. Президент Жоан Лапорта лично выражает соболезнования семье умершего и заявляет о готовности оказать всю необходимую помощь от лица клуба", — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время каталонская полиция (Моссос д'Эскуадра) и Департамент труда начали расследование по данному делу. В соответствии со стандартными протоколами изучаются вопросы соблюдения правил безопасности на рабочем месте и точные причины смерти. Стоит отметить, что проект Спортиф Камп Ноу является одним из крупнейших инфраструктурных объектов в Испании.

Процесс реконструкции и вопросы безопасности

Проект перестройки стадиона Спортиф Камп Ноу символизирует переход Барселоны в новую эпоху. Согласно проекту, вместимость арены будет увеличена до 105 000 зрителей, и она станет одной из самых современных спортивных арок в мире. К строительному процессу привлечены тысячи рабочих, а работы выполняются в несколько этапов.

До настоящего момента в рамках проекта наблюдался ряд трудностей, включая проблемы с разрешениями и жалобы на условия труда. В данный момент специалисты работают над установкой компрессионного кольца, поддерживающего новую крышу стадиона. Эта трагедия вновь вынесла на повестку дня необходимость дальнейшего усиления мер безопасности на крупных строительных проектах в Испании.

Болельщики Барселоны и футбольная общественность выражают соболезнования близким погибшего в социальных сетях. Клуб твердо подчеркнул, что в эти трудные минуты не оставит семью рабочего в одиночестве и окажет содействие во всех юридических процедурах.