Европа выделила 65 миллионов евро на создание первого лунохода МАГПИЭ для изучения Луны

Европейское космическое агентство (ESA) подписало крупный контракт на сумму 65 миллионов евро с компанией испаке-Эуропе с целью исследования ледников на южном полюсе Луны. В рамках этого проекта будет разработан первый европейский луноход под названием МАГПИЭ (Миссион фор Адванкед Геофйсикс анд Polar Ice Эксплоратион). Ожидается, что эта миссия станет решающим шагом в оценке возможностей использования лунных ресурсов человечеством в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Запуск аппарата МАГПИЭ на Луну запланирован на 2029 год. Он будет доставлен в космос с помощью посадочного модуля испаке Миссион 4. Основная задача лунохода заключается в поиске водяного льда вблизи южного полюса Луны, а также в изучении стабильности летучих веществ, которые могут испаряться при нагревании, и свойств лунного реголита. Эти данные считаются важными для создания технологий переработки местных ресурсов для будущих баз на Луне.

Новый подход в космических исследованиях

Этот проект имеет историческое значение для ESA, поскольку агентство впервые выбрало небольшую частную космическую компанию в качестве основного промышленного исполнителя для своей лунной миссии. Проект МАГПИЭ является первой частью программы ESA Смалл Эксплоратион Миссионс (СМЭКс), которая направлена на более быструю реализацию исследовательских проектов с меньшим бюджетом. При этом агентство заявило о готовности пойти на определенный уровень рисков.

Согласно информации иксбт.ком, на этот раз ESA покупает не просто поставку оборудования, а полный пакет услуг — от проектирования до получения научных данных. Хотя такая схема напоминает программу КЛПС (Коммеркиал Лунар Пайлоад Сервикес), используемую американским агентством NASA, европейский подход отличается тем, что он предполагает владение самим луноходом и результатами его исследований.

Международное сотрудничество и опыт

Миссия МАГПИЭ является частью масштабного международного сотрудничества. Европейские технологии и система управления миссией будут использовать транспортную инфраструктуру японской компании испаке. Таким образом, ESA и JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) объединяют свои возможности в вопросах освоения Луны в будущем. Это сотрудничество служит укреплению позиций Европы в глобальной космической гонке.

Для компании испаке-Эуропе это вторая важная попытка в рамках лунной программы. Ранее, в 2025 году, луноход ТЭНАКИУС, созданный люксембургским подразделением компании, достиг лунной орбиты. Однако из-за сбоя в процессе посадки аппарата на поверхность связь с ним была потеряна. Ожидается, что новый проект МАГПИЭ, учитывая прошлые ошибки, будет оснащен более совершенными технологиями.