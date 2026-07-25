Европа выделила 65 миллионов евро на создание первого лунохода МАГПИЭ для изучения Луны

·40·Технологии
Европа выделила 65 миллионов евро на создание первого лунохода МАГПИЭ для изучения Луны

Европейское космическое агентство (ESA) подписало крупный контракт на сумму 65 миллионов евро с компанией испаке-Эуропе с целью исследования ледников на южном полюсе Луны. В рамках этого проекта будет разработан первый европейский луноход под названием МАГПИЭ (Миссион фор Адванкед Геофйсикс анд Polar Ice Эксплоратион). Ожидается, что эта миссия станет решающим шагом в оценке возможностей использования лунных ресурсов человечеством в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Запуск аппарата МАГПИЭ на Луну запланирован на 2029 год. Он будет доставлен в космос с помощью посадочного модуля испаке Миссион 4. Основная задача лунохода заключается в поиске водяного льда вблизи южного полюса Луны, а также в изучении стабильности летучих веществ, которые могут испаряться при нагревании, и свойств лунного реголита. Эти данные считаются важными для создания технологий переработки местных ресурсов для будущих баз на Луне.

Новый подход в космических исследованиях

Этот проект имеет историческое значение для ESA, поскольку агентство впервые выбрало небольшую частную космическую компанию в качестве основного промышленного исполнителя для своей лунной миссии. Проект МАГПИЭ является первой частью программы ESA Смалл Эксплоратион Миссионс (СМЭКс), которая направлена на более быструю реализацию исследовательских проектов с меньшим бюджетом. При этом агентство заявило о готовности пойти на определенный уровень рисков.

Согласно информации иксбт.ком, на этот раз ESA покупает не просто поставку оборудования, а полный пакет услуг — от проектирования до получения научных данных. Хотя такая схема напоминает программу КЛПС (Коммеркиал Лунар Пайлоад Сервикес), используемую американским агентством NASA, европейский подход отличается тем, что он предполагает владение самим луноходом и результатами его исследований.

Международное сотрудничество и опыт

Миссия МАГПИЭ является частью масштабного международного сотрудничества. Европейские технологии и система управления миссией будут использовать транспортную инфраструктуру японской компании испаке. Таким образом, ESA и JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) объединяют свои возможности в вопросах освоения Луны в будущем. Это сотрудничество служит укреплению позиций Европы в глобальной космической гонке.

Для компании испаке-Эуропе это вторая важная попытка в рамках лунной программы. Ранее, в 2025 году, луноход ТЭНАКИУС, созданный люксембургским подразделением компании, достиг лунной орбиты. Однако из-за сбоя в процессе посадки аппарата на поверхность связь с ним была потеряна. Ожидается, что новый проект МАГПИЭ, учитывая прошлые ошибки, будет оснащен более совершенными технологиями.

ESAЛунаЛуноходMAGPIEКосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Цены на GeForce RTX 5060 начали резко расти: рост на 16% на китайском рынкеЦены на GeForce RTX 5060 начали резко расти: рост на 16% на китайском рынкеСегодня, 22:59SpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухеSpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухеСегодня, 22:30Платформа Kalshi потребовала от Netflix удалить трейлер нового документального фильмаПлатформа Kalshi потребовала от Netflix удалить трейлер нового документального фильмаСегодня, 21:56Устали от искусственного интеллекта: библиотекари учат отключать АИ-системыУстали от искусственного интеллекта: библиотекари учат отключать АИ-системыСегодня, 21:26Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100Сегодня, 21:21Шаг к искусственному солнцу: в США разрешили испытания термоядерного реактора ТексатронШаг к искусственному солнцу: в США разрешили испытания термоядерного реактора ТексатронСегодня, 20:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне