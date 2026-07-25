Борьба за Родри: ПСЖ хочет перехватить звезду Манчестер Сити у Реала

В европейском футболе трансферный рынок входит в жаркую фазу. Парижский клуб ПСЖ неожиданно включился в борьбу за полузащитника Манчестер Сити Родри. По данным издания RMC Sport, чемпионы Франции уже связались с английским клубом, чтобы узнать условия трансфера испанского футболиста. Этот шаг может полностью изменить баланс сил на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Изначально руководство ПСЖ не рассматривало усиление центральной линии полузащиты в качестве приоритетной задачи в это трансферное окно. Однако появление возможности заполучить игрока столь высокого уровня, как Родри, заставило парижан пересмотреть свои планы. Тот факт, что до окончания действующего контракта футболиста с Манчестер Сити осталось всего 12 месяцев, еще больше повышает вероятность перехода.

Конкуренция между Реалом и ПСЖ

До сих пор основным претендентом на Родри считался Реал Мадрид . По сообщениям испанской прессы, «сливочные» даже достигли устной договоренности с игроком, однако руководство клуба официально опровергло эту информацию. Реал Мадрид видит в лице Родри достойную замену своим ветеранам в полузащите, однако из-за финансовых правил клубу придется продать нескольких футболистов для осуществления трансфера.

ПСЖ же намерен воспользоваться ситуацией и опередить мадридский клуб в трансферной гонке. Парижане начали прямой диалог с Манчестер Сити, уточняя сумму трансфера и финансовые требования. Сообщается, что это движение не просто интерес, а конкретный стратегический шаг.

Барселона также следит за ситуацией

К ситуации вокруг Родри присоединилась и каталонская Барселона. Из-за длительной травмы Френки де Йонга «сине-гранатовые» столкнулись с серьезной брешью в центре поля. Хотя клуб связался с представителями Родри, отмечается, что их финансовых возможностей недостаточно для конкуренции с ПСЖ или Реалом.

По информации Goal.com, вмешательство ПСЖ в этот трансфер стало неожиданным ударом для Реала. Если парижане достигнут своей цели, это станет не только большой потерь для Манчестер Сити, но и событием, меняющим расстановку сил в европейском футболе. На данный момент Родри считается одним из лучших опорных полузащитников мира, и его выбор напрямую повлияет на чемпионские гонки в предстоящих сезонах.