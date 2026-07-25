Реал Мадрид близок к трансферу Родри и включился в борьбу за Яна Диоманде

·43·Спорт
Реал Мадрид близок к трансферу Родри и включился в борьбу за Яна Диоманде

В европейском футболе трансферное окно входит в жаркую фазу. Мадридский клуб Реал Мадрид с целью усиления состава начал работу над несколькими крупными сделками одновременно. В частности, клуб активизировал переговоры со звездой Манчестер Сити и сборной Испании Родри. По информации издания The Athletic, «Королевский клуб» установил первые контакты для подписания полузащитника в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

Родри в настоящее время считается одним из сильнейших опорных полузащитников мира. Однако ситуация вокруг его трансфера может несколько осложниться. Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска на прошедшей пресс-конференции сообщил, что футболист перенес хирургическую операцию на спине и выбыл из строя на неопределенный срок. Несмотря на это, руководство Реал Мадрида видит в испанском игроке ядро команды на будущее.

Борьба за Яна Диоманде и отклоненные предложения

Еще одной целью мадридцев является звезда сборной Кот-д'Ивуара и клуба Лейпциг Ян Диоманде. По данным издания Bild, Реал Мадрид уже начал переговоры с представителями игрока и немецким клубом. Борьба за молодого вингера получается чрезвычайно ожесточенной, так как он находится в поле зрения практически всех грандов Европы.

Сообщается, что Ливерпуль предложил за этого футболиста более 100 миллионов евро, однако Лейпциг отклонил данное предложение. Кроме того, серьезный интерес к услугам Яна Диоманде проявляют Пари Сен-Жермен и Арсенал. Реал Мадрид намерен использовать свой авторитет и финансовые возможности, чтобы выйти победителем в этой конкурентной борьбе.

Еще одна громкая новость на трансферном рынке связана с Арсеналом. Лондонциы предлагают включить одного из своих игроков в сделку по обмену с целью заполучить нападающего Манчестер Сити Хулиана Альвареса. Если этот трансфер состоится, расстановка сил в Английской Премьер-лиге может значительно измениться.

Недовольство в итальянской Серии А и трансферные планы

В итальянском Наполи ситуация также неспокойная. Нападающий Ромелу Лукаку не хочет оставаться игроком скамейки запасных в команде. Его агент Федерико Пасторелло в интервью изданию Sky высказался об амбициях своего клиента. По словам агента, Лукаку — один из лучших форвардов мира, и он не согласится оставаться в запасе за спиной Расмуса Хейлунна.

Эти трансферные новости показывают, что ведущие клубы Европы приступили к кардинальному обновлению состава перед новым сезоном. В особенности активность Реал Мадрида вокруг таких имен, как Родри и Ян Диоманде, свидетельствует о намерении команды сохранить гегемонию не только в Испании, но и в Лиге чемпионов. Ожидается, что в ближайшие дни станут известны окончательные результаты этих переговоров.

Реал МадридРодриТрансферыФутбольные НовостиМанчестер Сити
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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