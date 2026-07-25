Футбольная звезда Мбаппе замечен с возлюбленной: кадры из Парижа наделали шуму

·180·Мир
Футбольная звезда Мбаппе замечен с возлюбленной: кадры из Парижа наделали шуму

Фотографии и видеозаписи, на которых нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и известная испанская актриса Эстер Экспозито были замечены вместе на улицах Парижа, вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.

Сообщается, что пара долгое время старалась держать свою личную жизнь вдали от внимания общественности. Однако, как утверждается, после чемпионата мира они перестали скрывать свои отношения и стали появляться вместе в общественных местах.

В последние дни в интернете быстро распространились кадры их совместной прогулки в центре Парижа. Это вызвало большой интерес у поклонников и стало поводом для бурных обсуждений в соцсетях.

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