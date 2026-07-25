Большое доверие к Ҳусанову: «Сити» удержал его до 2031 года (видео)

Путь, который Абдуқодир Ҳусанов прошел в «Манчестер Сити» за столь короткое время, подтолкнул руководство клуба к принятию серьезного решения. Английский гранд продлил контракт с узбекским защитником до лета 2031 года — однако за этим соглашением стоит гораздо большее, чем просто хорошая игра.

Теперь 22-летний футболист занимает важное место в планах «горожан» на будущее. Новое соглашение не только демонстрирует доверие к Ҳусанову, но и подтверждает резкое повышение его статуса в клубе.

«Сити» объявил о своем официальном решении

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о подписании нового пятилетнего контракта с Абдукодиром Ҳусановым. Согласно договоренности, защитник сборной Узбекистана останется в манчестерском клубе до лета 2031 года.

Предыдущий контракт Ҳусанова был рассчитан до 2029 года. Таким образом, клуб обновил его соглашение задолго до истечения срока, сохранив игрока в своем составе еще на два года дольше.

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Появились сообщения о повышении заработной платы, однако в официальном заявлении клуба финансовые условия нового соглашения не разглашаются.

Как он завоевал доверие клуба за 18 месяцев?

Ҳусанов перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» в январе 2025 года. Тогда он стал первым узбекским футболистом, выступающим в Премьер-лиге.

Хотя поначалу потребовалось время на адаптацию, узбекский защитник завоевал доверие тренерского штаба своей скоростью, самоотдачей в единоборствах и мастерством отбора мяча.

По данным клуба, Ҳусанов:

провел 47 матчей в составе «Манчестер Сити»;

выходил на поле в 16 из 19 матчей Премьер-лиги в конце сезона;

составил прочную связку в центре обороны вместе с Марком Геи;

сыграл важную роль в финалах Кубка Англии и Кубка лиги;

вошел в финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона в клубе.

Эти показатели показывают, что новый контракт не случаен и выдан не только на перспективу. Ҳусанов уже превратился в игрока, способного бороться за место в основном составе.

Как отреагировал сам Ҳусанов?

Узбекский защитник назвал новое соглашение важным событием для себя и своей семьи. Он подчеркнул, что рад каждой минуте, проведенной в Манчестере, и продолжает расти как футболист.

«Это прекрасный день для меня и моей семьи. Я очень рад продлить свое пребывание в “Сити”».

Ҳусанов также отметил, что поддержка болельщиков сильно помогла ему адаптироваться в Англии и Премьер-лиге. Теперь его главная цель — регулярно играть и помогать клубу завоевывать новые трофеи.

Главное значение нового соглашения

Контракт до 2031 года означает, что «Манчестер Сити» видит в Ҳусанове не просто запасного защитника, а участника долгосрочного проекта команды.

Футболисту всего 22 года. Учитывая, что центральные защитники часто выходят на пик своего уровня с набором опыта, его самые сильные годы еще впереди.

Новое соглашение также ставит перед Ҳусановым серьезные задачи:

укрепить свои позиции в основном составе;

стабильно играть в высоком темпе Премьер-лиги;

набраться опыта в европейских турнирах;

стать одним из лидеров национальной сборной Узбекистана.

Не просто контракт, а исторический шаг

Абдуқодир Ҳусанов в 2025 году стал первым узбекским игроком в Премьер-лиге. Теперь, подписав контракт с одним из сильнейших клубов мира до 2031 года, он добился еще одного важнейшего достижения для узбекского футбола.

Это решение демонстрирует веру «Манчестер Сити» в него. Однако главное испытание только начинается: в предстоящих сезонах Ҳусанов должен оправдывать это доверие регулярной и высококлассной игрой.

Как вы думаете, сможет ли Абдуқодир Ҳусанов в ближайших сезонах стать основным защитником «Манчестер Сити»? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этой исторической новостью с друзьями в Telegram.