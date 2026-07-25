Шаг к искусственному солнцу: в США разрешили испытания термоядерного реактора Тексатрон

Технологии термоядерного синтеза, которые должны произвести революцию в энергетическом мире, выходят на новый этап. Американская компания Американ Фусион получила официальное разрешение от Департамента здравоохранения штата Техас (ДШС) на исследование и тестирование разработанной ею экспериментальной установки Тексатрон Фусион Энгине. Этот шаг еще больше приближает человечество к созданию неисчерпаемого и безопасного источника энергии — «искусственного солнца». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Полученный сертификат охватывает 12 различных конфигураций реактора мощностью от 500 кВ до 1 ГВ. В настоящее время инженеры на базе Техасского технологического университета ведут активную подготовку к следующему этапу испытаний. По данным иксбт.ком, главная цель этих исследований — впервые на практике доказать возможность поддержания управляемой термоядерной реакции внутри Тексатрон.

Технологический процесс и преимущества безопасности

В отличие от традиционных атомных электростанций, Тексатрон опирается не на распад тяжелых ядер, а на процесс синтеза, осуществляемый путем удержания сверхгорячей плазмы с помощью магнитного поля. Как подчеркивают специалисты, такая схема позволяет резко сократить количество долгохранящихся радиоактивных отходов. Это делает технологию экологически более безопасной и перспективной.

В ходе испытаний инженеры тщательно измерят температуру плазмы, плотность частиц и эффективность магнитного удержания. Если этот этап завершится успешно, компания перейдет к выработке электроэнергии. Сначала энергия будет получаться в импульсном режиме, что послужит промежуточным мостом на пути к созданию полномасштабного реактора, способного в будущем бесперебойно снабжать потребителей током.

Сферы применения в будущем

Особенность проекта Американ Фусион заключается в том, что он планирует отказаться от традиционных паровых турбин и преобразовывать энергию плазмы напрямую в электричество. Компания уже сейчас работает над компактными установками мощностью 5, 10 и 20 МВ, а также над проектом крупного реактора на 100 МВ. Такие компактные модификации могут очень пригодиться в следующих сферах:

Энергоснабжение удаленных промышленных предприятий и рудников;

Создание мобильных источников питания для военных объектов;

Обеспечение стабильного электроснабжения для дата-центров (Дата-кентер);

Перевод отдаленных населенных пунктов на автономную энергосистему.

Компания ставит перед собой задачу завершить основные испытания плазменной системы до конца 2026 года, защитить технологию патентом и начать переговоры с коммерческими партнерами. Все результаты экспериментов после проверки независимыми экспертами обещано опубликовать в открытых научных изданиях. Успех подобных проектов может иметь стратегическое значение не только для США, но и для всего мира, включая такие страны, как Узбекистан, ищущие решение проблемы дефицита энергии.