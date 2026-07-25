Шаг к искусственному солнцу: в США разрешили испытания термоядерного реактора Тексатрон

·40·Технологии
Шаг к искусственному солнцу: в США разрешили испытания термоядерного реактора Тексатрон

Технологии термоядерного синтеза, которые должны произвести революцию в энергетическом мире, выходят на новый этап. Американская компания Американ Фусион получила официальное разрешение от Департамента здравоохранения штата Техас (ДШС) на исследование и тестирование разработанной ею экспериментальной установки Тексатрон Фусион Энгине. Этот шаг еще больше приближает человечество к созданию неисчерпаемого и безопасного источника энергии — «искусственного солнца». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Полученный сертификат охватывает 12 различных конфигураций реактора мощностью от 500 кВ до 1 ГВ. В настоящее время инженеры на базе Техасского технологического университета ведут активную подготовку к следующему этапу испытаний. По данным иксбт.ком, главная цель этих исследований — впервые на практике доказать возможность поддержания управляемой термоядерной реакции внутри Тексатрон.

Технологический процесс и преимущества безопасности

В отличие от традиционных атомных электростанций, Тексатрон опирается не на распад тяжелых ядер, а на процесс синтеза, осуществляемый путем удержания сверхгорячей плазмы с помощью магнитного поля. Как подчеркивают специалисты, такая схема позволяет резко сократить количество долгохранящихся радиоактивных отходов. Это делает технологию экологически более безопасной и перспективной.

В ходе испытаний инженеры тщательно измерят температуру плазмы, плотность частиц и эффективность магнитного удержания. Если этот этап завершится успешно, компания перейдет к выработке электроэнергии. Сначала энергия будет получаться в импульсном режиме, что послужит промежуточным мостом на пути к созданию полномасштабного реактора, способного в будущем бесперебойно снабжать потребителей током.

Сферы применения в будущем

Особенность проекта Американ Фусион заключается в том, что он планирует отказаться от традиционных паровых турбин и преобразовывать энергию плазмы напрямую в электричество. Компания уже сейчас работает над компактными установками мощностью 5, 10 и 20 МВ, а также над проектом крупного реактора на 100 МВ. Такие компактные модификации могут очень пригодиться в следующих сферах:

  • Энергоснабжение удаленных промышленных предприятий и рудников;
  • Создание мобильных источников питания для военных объектов;
  • Обеспечение стабильного электроснабжения для дата-центров (Дата-кентер);
  • Перевод отдаленных населенных пунктов на автономную энергосистему.
Компания ставит перед собой задачу завершить основные испытания плазменной системы до конца 2026 года, защитить технологию патентом и начать переговоры с коммерческими партнерами. Все результаты экспериментов после проверки независимыми экспертами обещано опубликовать в открытых научных изданиях. Успех подобных проектов может иметь стратегическое значение не только для США, но и для всего мира, включая такие страны, как Узбекистан, ищущие решение проблемы дефицита энергии.

TexatronAmerican FusionТермоядЭнергетикаТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае совершили огромный прорыв в сфере мозго-компьютерных интерфейсовВ Китае совершили огромный прорыв в сфере мозго-компьютерных интерфейсовСегодня, 23:22Цены на GeForce RTX 5060 начали резко расти: рост на 16% на китайском рынкеЦены на GeForce RTX 5060 начали резко расти: рост на 16% на китайском рынкеСегодня, 22:59SpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухеSpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухеСегодня, 22:30Платформа Kalshi потребовала от Netflix удалить трейлер нового документального фильмаПлатформа Kalshi потребовала от Netflix удалить трейлер нового документального фильмаСегодня, 21:56Устали от искусственного интеллекта: библиотекари учат отключать АИ-системыУстали от искусственного интеллекта: библиотекари учат отключать АИ-системыСегодня, 21:26Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100Сегодня, 21:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне