«Барселона» может отдать шведского футболиста в аренду в Англию

·8·Спорт
«Барселона» может отдать шведского футболиста в аренду в Англию

По мере приближения летнего трансферного окна в европейском футболе ведущие гранды мира всерьез задумываются об оптимизации состава и предоставлении игровой практики молодым талантам. Ожидается, что перспективный вингер каталонской «Барселоны» Руни Бардагджи покинет команду этим летом на правах аренды. Авторитетное издание ТЭАМталк сообщает, что услугами 20-летнего шведского вингера в настоящее время серьезно интересуются сразу шесть известных клубов английского футбола.

Вы можете подробно ознакомиться с конкуренцией в линии атаки каталонского суперклуба, английскими клубами, желающими заполучить Бардагджи, и истинными причинами этого трансфера в следующей специализированной таблице:

ТРАНСФЕРНАЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ РУНИ БАРДАГДЖИ И ПРЕТЕНДЕНТЫ

Статус игрока и положение в клубе

Клубы АПЛ, желающие подписать его

Основная причина и факторы трансфера

Руни Бардагджи


(20 лет, шведский вингер)



Клуб: «Барселона»


(Испания)

• «Астон Вилла»


• «Брайтон»


• «Брентфорд»


• «Эвертон»


• «Лидс Юнайтед»


• «Сандерленд»

Из-за усиления линии атаки в каталонском клубе шансы молодого футболиста регулярно выходить в стартовом составе снизились.

Одной из главных причин столь резкого обострения конкуренции среди чемпионов Испании стала недавняя покупка командой талантливого нападающего из Англии Энтони Гордона. Приход Гордона вывел борьбу среди атакующих игроков на новый уровень.

План по получению опыта в сильнейшей лиге

Руководство «Барселоны» не хочет, чтобы шведский футболист остался на скамейке запасных и остановился в развитии. Поэтому каталонцы считают аренду в один из клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) наиболее подходящим вариантом. Этот шаг предоставит Бардагджи отличную возможность регулярно играть в сильном чемпионате и еще больше развить свое мастерство. В настоящее время вышеупомянутые британские клубы внимательно следят за развитием событий вокруг молодого вингера и готовят официальные предложения.

Мнение редакции: Это решение руководства «Барселоны» очень разумно и дальновидно. Пребывание такого перспективного молодого футболиста, как Руни Бардагджи, только в запасе могло бы погасить его талант. Английская Премьер-лига, самая интенсивная и богатая на физические единоборства в мире, станет для футболиста настоящей школой закалки. После трансфера Энтони Гордона атака «сине-гранатовых» приобрела новый облик, и мы надеемся, что Бардагджи проявит себя в одном из английских клубов и вернется еще более сильным. Ведь постоянная игровая практика в большом футболе — главный залог успеха!

Следите вместе с нами на страницах Замин за самыми громкими трансферами в европейском футболе, деталями скрытых переговоров между «Барселоной» и английскими клубами, а также самыми горячими новостями с зеленых полей!

БарселонаРуни БардаджиАнглияШвецияЭнтони Гордон
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ламин Ямаль и Нико Уильямс вернутся в строй перед чемпионатом мираЛамин Ямаль и Нико Уильямс вернутся в строй перед чемпионатом мираСегодня, 06:16Жозе Моуринью официально подтвердил возвращение в «Реал»Жозе Моуринью официально подтвердил возвращение в «Реал»Сегодня, 05:52Жозе Моуринью вернулся в «Реал»: в Мадриде началась новая эраЖозе Моуринью вернулся в «Реал»: в Мадриде началась новая эраСегодня, 04:45Колумбия обыграла Иорданию, готовясь к матчу с УзбекистаномКолумбия обыграла Иорданию, готовясь к матчу с УзбекистаномСегодня, 04:39Президент «Баварии» четко дал понять, что не продаст Олиса в «Реал»Президент «Баварии» четко дал понять, что не продаст Олиса в «Реал»Сегодня, 04:18Ямаль назвал список самых недооцененных футболистовЯмаль назвал список самых недооцененных футболистовСегодня, 04:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)