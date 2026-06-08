Ламин Ямаль объяснил, почему носит повязку на руке

·83·Спорт
Ламин Ямаль объяснил, почему носит повязку на руке

Молодая звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль раскрыл секрет, почему выходит на поле в повязке на руке в каждом матче. Талант, известный своими яркими выступлениями в футбольном мире, признался, что эта привычка возникла из-за неожиданного случая и уважения к легенде «Реал Мадрида». Об этом сообщает Goal.com

В интервью своему ЁуТубе-каналу воспитанник «Ла Масии» рассказал, что история с этой повязкой началась болезненно. «Когда я играл в ПлайСтатион, я ударился о телевизор и повредил пальцы, они сильно опухли», — признался Ямаль. После того как отек спал, он решил сохранить этот образ в честь Карима Бензема.

«С тех пор я ношу повязку. Это помогает мне чувствовать себя как Карим Бензема. Мы шутили про КБ9, и я решил оставить это, мне кажется, это выглядит круто», — добавил молодой нападающий. Также он пообещал отрастить бороду и раздавать подарки болельщикам, если выиграет чемпионат мира 2026 года.

Ямаль также остановился на том, что упустил шанс в борьбе за «Золотой мяч» 2025 года, проиграв бывшему партнеру по команде Усману Дембеле. По его словам, это поражение пошло на пользу его личностному росту. «Тогда я был еще молод и не до конца понимал, что такое выиграть «Золотой мяч». Победа Дембеле пошла мне на пользу, она помогла мне повзрослеть как личности», — сказал Ламин Ямаль.

Ламин ЯмальБарселонаКарим БенземаИспанияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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