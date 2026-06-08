Кого Мбаппе считает главным бомбардиром ЧМ-2026?

·61·Спорт
Кого Мбаппе считает главным бомбардиром ЧМ-2026?

До чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика и которого с нетерпением ждет весь футбольный мир, осталось совсем немного времени. Лидер атак мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе оригинально поделился своими прогнозами о том, кто забьет больше всего голов на предстоящем мировом первенстве.

Накануне крупного турнира, где действующий чемпион Аргентина будет защищать свой титул, Мбаппе Те Тучлине в блиц-интервью изданию устроил своеобразный выбор среди ряда звездных футболистов. Ниже вы можете ознакомиться с ожидаемыми и неожиданными ответами французского голеадора:

— Ямаль или Холанд? — Ямаль.

— Ямаль или Винисиус? — Винисиус.

— Винисиус или Кейн? — Винисиус.

— Винисиус или Месси? — Месси.

— Месси или Криштиану Роналду? — Криштиану.

— Криштиану или Мбаппе? — Я!

Как видите, хотя Мбаппе сначала поставил своего партнера по команде Винисиуса выше молодого таланта Ламина Ямаля и Гарри Кейна, он все же высоко оценил феномен Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако в самом последнем вопросе финала он продемонстрировал свою высокую уверенность и чемпионский характер, категорично заявив, что именно он станет абсолютным лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года.

Килиан МбаппеРеал МадридЛионель МессиКриштиану РоналдуАргентина
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Алисса Томпсон рассказала о дебютном сезоне в ЧелсиАлисса Томпсон рассказала о дебютном сезоне в ЧелсиСегодня, 15:52Роберто Манчини снова возвращается на пост главного тренера сборной ИталииРоберто Манчини снова возвращается на пост главного тренера сборной ИталииСегодня, 15:37Легенда «Реал Мадрида» Жозе Моуринью пополняет тренерский штабЛегенда «Реал Мадрида» Жозе Моуринью пополняет тренерский штабСегодня, 15:35Де ла Фуэнте прокомментировал столкновение Гави и РодриДе ла Фуэнте прокомментировал столкновение Гави и РодриСегодня, 15:16Реал Мадрид требует лишить Барселону титуловРеал Мадрид требует лишить Барселону титуловСегодня, 15:16Куман раскрыл секрет необычных матчей Нидерландов и Узбекистана...Куман раскрыл секрет необычных матчей Нидерландов и Узбекистана...Сегодня, 15:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)