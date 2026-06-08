Кого Мбаппе считает главным бомбардиром ЧМ-2026?

До чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика и которого с нетерпением ждет весь футбольный мир, осталось совсем немного времени. Лидер атак мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе оригинально поделился своими прогнозами о том, кто забьет больше всего голов на предстоящем мировом первенстве.

Накануне крупного турнира, где действующий чемпион Аргентина будет защищать свой титул, Мбаппе Те Тучлине в блиц-интервью изданию устроил своеобразный выбор среди ряда звездных футболистов. Ниже вы можете ознакомиться с ожидаемыми и неожиданными ответами французского голеадора:

— Ямаль или Холанд? — Ямаль. — Ямаль или Винисиус? — Винисиус. — Винисиус или Кейн? — Винисиус. — Винисиус или Месси? — Месси. — Месси или Криштиану Роналду? — Криштиану. — Криштиану или Мбаппе? — Я!

Как видите, хотя Мбаппе сначала поставил своего партнера по команде Винисиуса выше молодого таланта Ламина Ямаля и Гарри Кейна, он все же высоко оценил феномен Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако в самом последнем вопросе финала он продемонстрировал свою высокую уверенность и чемпионский характер, категорично заявив, что именно он станет абсолютным лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года.