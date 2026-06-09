Хет-трик Майкла Олисе принес Франции уверенную победу

Накануне старта чемпионата мира сильнейшие сборные Европы продолжают в последний раз серьезно проверять свои составы. В частности, национальная сборная Франции, считающаяся одним из грандов мирового футбола, провела очередной контрольный матч против представителей Северной Ирландии. Подопечные опытного специалиста Дидье Дешама продемонстрировали образцовую и динамичную игру на глазах своих болельщиков и оформили уверенную и заслуженную победу над соперниками со счетом 3:1.

Настоящим героем и открытием этой встречи признан талантливый нападающий Майкл Олисе. Футболист, разорвавший оборону соперника, оформил в матче потрясающий хет-трик и обеспечил победу. Олисе точно поразил ворота Северной Ирландии на 43-й, 49-й и 75-й минутах, продемонстрировав свое мастерство. Единственным ответом гостей на эти голы стал мяч, забитый Келли на 64-й минуте, однако этот гол не смог изменить исход встречи.

Дидье Дешам выпустил на поле мощный состав, нацеленный на высокие результаты на предстоящем мундиале. С первых минут на зеленом поле действовали следующие футболисты: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабьо, Олисе, Дембеле, Дюэ и капитан команды Килиан Мбаппе. Высокий прессинг и красивые комбинации, продемонстрированные на каждой линии, свидетельствуют о том, что французы подошли к турниру в отличной спортивной форме.

Товарищеский матч

Франция – Северная Ирландия 3:1

Голы:Олисе 43, 49, 75 – Келли 64

Франция:Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабьо, Олисе, Дембеле, Дюэ, Мбаппе.

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