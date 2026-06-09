Как «Манчестер Сити» отреагировал на вчерашний матч Хусанова?

·15·Спорт
Как «Манчестер Сити» отреагировал на вчерашний матч Хусанова?

Перед чемпионатом мира 2026 года две сборные — Нидерланды и Узбекистан — провели товарищеский матч. Встреча, прошедшая в Нью-Йорке (США), выдалась драматичной и завершилась победой нидерландцев со счетом 2:1.

Решающие голы были забиты с пенальти. Сборной Узбекистана удалось сравнять счет в концовке матча, но нескольких минут не хватило, чтобы удержать ничью. Эта игра стала серьезным экзаменом для подопечных Фабио Каннаваро перед мундиалем.

Клуб «Манчестер Сити» уделил особое внимание этому матчу. Причина в том, что в нем приняли участие два футболиста клуба: защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов и полузащитник сборной Нидерландов Тейни Рейндерс, отыгравшие полные 90 минут.

Сотрудник официального сайта «Манчестер Сити» Нил Ли прокомментировал встречу, отметив участие обоих игроков. По его словам, Рейндерс и Хусанов в контрольном матче в Нью-Йорке перед чемпионатом мира отыграли полные 90 минут..

Сборная Нидерландов вышла на поле против представителя Центральной Азии — Узбекистана — в матче без зрителей на стадионе в Манхэттене. Главную роль во встрече сыграл Коди Гакпо. Нападающий нидерландцев дважды точно пробил с пенальти, принеся команде победу.

В первые минуты матча Нидерланды выглядели активнее. На 13-й минуте Тейни Рейндерс пробил головой, но мяч прошел мимо ворот. Вскоре еще одна его попытка также оказалась неточной.

На 32-й минуте Крисенсио Саммервилл нарушил правила в штрафной площади, и арбитр назначил пенальти. Коди Гакпо уверенно реализовал 11-метровый удар, открыв счет.

В концовке игры Нидерланды остались в меньшинстве. Гус Тиль получил красную карточку за игру рукой. Этот эпизод дал сборной Узбекистана возможность усилить давление и сравнять счет.

В добавленное время «белые волки» достигли своей цели. Игорь Сергеев точным ударом с близкого расстояния сравнял счет — 1:1. Этот гол придал Узбекистану большой эмоциональный подъем и вселил в болельщиков надежду на ничью.

Однако на последних секундах драматичного матча снова был назначен пенальти. На 97-й минуте Ян-Пол ван Хекке нарушил правила в штрафной, и арбитр во второй раз указал на точку. Коди Гакпо на этот раз не ошибся, принеся Нидерландам победу со счетом 2:1.

Еще один представитель «Манчестер Сити» Натан Аке остался в запасе. Таким образом, два футболиста клуба — Рейндерс и Хусанов — отыграли полный матч, а Аке на поле не вышел.

Сборная Нидерландов начнет свое выступление на чемпионате мира 14 июня матчем против Японии. «Летающие голландцы», выходившие в финал мундиаля в 1974, 1978 и 2010 годах, и на этот раз нацелены на высокие результаты.

Абдукодир Хусанов и его партнеры по сборной Узбекистана впервые в истории страны примут участие в финальной стадии чемпионата мира. Первый матч в группе «K» узбеки проведут 18 июня против Колумбии.

Игру Хусанова против Нидерландов можно оценить двояко. С одной стороны, он совершил несколько полезных действий. Защитник дважды отобрал мяч, заблокировал два удара и в концовке матча отбил удар своего партнера по «Манчестер Сити» Тейни Рейндерса с линии ворот.

Этот эпизод продемонстрировал бдительность Абдукодира как защитника, умение выбирать позицию и борьбу до конца. Отбить удар Рейндерса с линии ворот — непростая задача, особенно на фоне усталости в концовке игры.

С другой стороны, у Хусанова были и тяжелые моменты в этом матче. При подаче с углового он вместе с Рустамом Ашурматовым нарушил правила против Яна ван Хекке, что и привело к решающему пенальти.

Согласно статистике, Хусанов выиграл только один из шести единоборств. Также он четыре раза нарушал правила. В конце первого тайма арбитры не назначили пенальти за его действия в штрафной против Малена. Таким образом, опасных моментов в игре Абдукодира было достаточно.

Здесь нужно признать: такие матчи перед чемпионатом мира нужны именно для этого. При игре против сильного соперника любая маленькая ошибка может привести к серьезным последствиям. Команда уровня Нидерландов мгновенно наказывает за такие промахи.

Для Хусанова эта игра станет большим уроком. У него есть потенциал, физическая сила и защитные навыки. Но на чемпионате мира решающее значение будут иметь не только сила, но и хладнокровие, правильное чтение игры и осторожность в штрафной площади.

Для сборной Узбекистана этот матч, несмотря на результат, стал полезным испытанием. Команда боролась до конца против сильного соперника, сравняла счет и была близка к ничьей. Однако пенальти в последние минуты снова показал, что концентрация на крупных турнирах не должна снижаться ни на секунду.

Теперь штаб Каннаваро сделает выводы из этой игры. Ошибки в обороне, действия в штрафной, эффективность в единоборствах и внимание в концовке — все это необходимо пересмотреть перед первым матчем на мундиале против Колумбии.

Для Абдукодира Хусанова эта игра также стала горьким, но необходимым опытом. Большой футбол таков: в одном эпизоде ты становишься героем, а в следующем твоя ошибка становится решающей. Главное — сделать правильные выводы.

Чемпионат мира приближается. Для Узбекистана каждая товарищеская игра, каждая ошибка и каждое положительное действие теперь являются частью большой подготовки. Матч против Нидерландов в этом смысле стал ценным уроком для нашей сборной.

Манчестер СитиАбдукодир ХусановТиджани РейндерсКоди ГакпоФабио Каннаваро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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