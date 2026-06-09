Международное издание назвало футболистов сборной Узбекистана, проваливших матч с Нидерландами

Перед официальным стартом чемпионата мира национальная сборная Узбекистана провела свой последний серьезный контрольный матч. В драматичной встрече в Нью-Йорке против мощной сборной Нидерландов, считающейся одним из главных фаворитов мундиаля, наши представители уступили со счетом 1:2. На два пенальти, реализованных лидером атаки соперника Коди Гакпо, опытный Игорь Сергеев из «белых волков» смог ответить лишь одним голом. После завершения матча авторитетные зарубежные спортивные эксперты начали детально анализировать действия команд.

В частности, популярное The World Inform издание опубликовало обширный аналитический материал об игре национальной сборной Узбекистана после этой исторической встречи. По данным издания, подопечные Фабио Каннаваро также испытали горечь поражения во втором товарищеском матче в июне — ранее наши представители уступили сборной Канады. Эксперты считают, что если бы футболисты соперника под руководством Роналда Кумана действовали в полную силу, разница в классе и уровне могла бы привести к гораздо более крупному счету. Иностранные аналитики поставили очень низкие оценки по 10-балльной системе ряду наших футболистов, которые стали главными виновниками поражения и не сыграли на ожидаемом уровне:

Жахонгир Орозобов — 3 балла

Для молодого защитника этот матч стал настоящим невезением. Уже в начале игры Дониел Маллен легко обошел его, а позже Орозобов совершил фол в штрафной площади против Крисенцио Саммервилла, что привело к назначению первого пенальти. Жахонгир на протяжении всего матча не смог сдержать быстрых и опасных нападающих соперника.

Фаррух Сайфиев — 3 балла

Серьезные проблемы были заметны и на правом фланге обороны нашей сборной. Звезда нидерландцев Коди Гакпо действовал против Сайфиева без особых затруднений, свободно выполняя опасные передачи с фланга. Фаррух проиграл все три единоборства на поле, а его единственный удар в атаке был заблокирован полузащитником соперника Френки де Йонгом.

Абдукодир Хусанов — 3 балла

Выступавший в центре обороны Хусанов, несмотря на несколько положительных действий, включая отбор мяча и вынос удара соперника с линии ворот, допустил грубую ошибку в концовке встречи. В момент подачи углового он толкнул Яна ван Хеккена, что привело к назначению второго решающего пенальти в ворота нашей команды. Согласно статистике, он выиграл лишь одно из шести единоборств.

Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев — 3 балла

Атакующая пара, на которую болельщики возлагали большие надежды, — Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев, также полностью потерялись на поле. Они не смогли ни снабдить центрального нападающего Элдора Шомуродова результативными передачами, ни создать опасные моменты самостоятельно. В одном из эпизодов оба наших футболиста не смогли воспользоваться удобным шансом, возникшим после ошибки Вирджила ван Дейка. Наши представители допускали много ошибок в передачах и теряли мяч в дриблинге.

Это горькое, но полезное поражение, несомненно, станет хорошим уроком для тренерского штаба нашей сборной, позволяющим поработать над ошибками перед официальными матчами чемпионата мира. Следите вместе с нами на страницах Zamin за первыми историческими шагами нашей национальной команды на предстоящем мундиале, последними изменениями в составе и самыми горячими новостями с зеленых полей США!