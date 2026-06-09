Мадридский «Реал» официально завершил трансфер Дензела Дюмфриса

На мировом трансферном рынке мадридский «Реал» вновь удивил всех футбольных болельщиков своим сенсационным и неожиданным ходом. Руководство «королевского клуба» объявило о подписании долгосрочного контракта с опытным и техничным защитником миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензелом Дюмфрисом. Горячую эксклюзивную новость об этом трансфере официально подтвердил самый авторитетный и известный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях.

Согласно данным, основанным на информации инсайдера, соглашение между мадридским грандом и футболистом рассчитано до июня 2030 года, то есть на четыре года, что является серьезным стратегическим шагом по усилению линии обороны. Стали известны и финансовые детали сделки: миланцы получат из казны «Реал Мадрид» сумму в размере 20 миллионов евро за трансфер 30-летнего быстрого и физически мощного нидерландского крайнего защитника.

Дензел Дюмфрис известен как футболист с высокой скоростью и активным подключением к атакам. В прошедшем сезоне в рамках итальянской Серии А он провел в составе «Интера» в общей сложности 20 ответственных матчей, трижды поразив ворота соперников. Также он отдал одну голевую передачу, внес свой весомый вклад в успехи миланского клуба. Теперь этот мастер будет стремиться к новым победам на «Сантьяго Бернабеу».

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