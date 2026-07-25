Почему чемпион мира Испания заплатит США 15 миллионов?

Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Испании столкнулась с неожиданными финансовыми расходами. Как стало известно, часть призовых денег, заработанных командой за чемпионство, будет выплачена в качестве налогов в соответствии с требованиями фискального законодательства США. Об этом сообщил телеканал Фокс Невс.

Согласно информации, по законам США иностранные нерезиденты, получившие доход на территории страны, обязаны выплачивать 30-процентный федеральный налог с этого дохода, если льготы не предусмотрены соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Сборная Испании выиграла в общей сложности 50 миллионов долларов призовых за победу на чемпионате мира. Однако американская сторона оценила футболистов не как единую команду, а как отдельных лиц. В связи с этим налоговая база рассчитывалась для каждого игрока индивидуально.

В результате сборной Испании, возможно, придется выплатить в бюджет США до 15 миллионов долларов в виде налогов.

В сообщении отмечается, что представители Конгресса США подчеркнули, что европейской команде следовало заранее ознакомиться с действующими налоговыми правилами. В то же время некоторые члены Палаты представителей раскритиковали столь высокую налоговую ставку, применяемую к спортсменам, и заявили о необходимости ее пересмотра.