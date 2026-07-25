Новая песня Ботира Кадырова завоевала внимание поклонников (видео)

Певец Ботир Кадыров представил поклонникам очередную музыкальную новинку. 24 июля артист опубликовал на своем YouTube-канале новую песню под названием «Эй гўзал».

Песня за короткое время была встречена слушателями с большим интересом и сумела набрать около 40 тысяч просмотров. Это свидетельствует о высоком интересе к новому творчеству артиста.

Слушатели тепло приняли композицию, высоко оценивая творчество Ботира Кадырова в комментариях. Многие особо отмечают мелодию, текст песни и исполнение певца.