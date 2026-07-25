Эльдор Шомуродов выбрал кого-то в вопросе «Роналду или Месси?»

Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высказал свое мнение об одном из самых известных споров в мире футбола. Ему предложили выбрать только одного между Криштиану Роналду и Лионельем Месси, однако ответ нападающего не ограничился одним именем.

Отвечая на вопрос в подкасте «Нима гап?», Шомуродов также объяснил главное различие между путями двух футболистов к успеху.

Один вопрос — два великих футболиста

В ходе беседы Эльдору Шомуродову задали короткий, но разделяющий многих футбольныз фанатов вопрос:

«Роналду или Месси?»

Узбекский нападающий не стал ставить одного из них выше другого в категоричной форме, а заявил, что выбирает обоих футболистов.

«Выбираю обоих. Потому что многие говорят, и я разделяю это мнение: Месси — это истинный талант, а Роналду — труд».

По мнению Шомуродова, две легенды достигли высочайшего уровня в футболе разными путями. Если один отличается природным даром, то второй стал символом дисциплины и неустанного труда.

Почему Шомуродову больше по душе игра Месси?

Шомуродов не скрывал, что как зритель больше любит наблюдать за игрой Лионелья Месси.

«Мне больше нравится наблюдать за игрой Месси».

Этот выбор в первую очередь связан со стилем аргентинского футболиста на поле. Передвижение Месси с мячом, предвидение ситуации и неожиданные решения делают его особенным футболистом для миллионов болельщиков.

Однако это мнение Шомуродова не означает преуменьшения уровня Роналду.

Какая сторона Роналду вызывает у него восхищение?

Эльдор Шомуродов подчеркнул, что глубоко уважает португальскую звезду за поддержание высочайшего уровня на протяжении многих лет.

«Я также очень уважительно отношусь к Роналду. Потому что он держит этот уровень столько лет».

Некоторые болельщики оценивают чрезмерную уверенность Криштиану Роналду в собственных силах как его отрицательную черту. Шомуродов же посмотрел на это с другой точки зрения.

«Кто-то говорит, что у него слишком сильное эго. По-моему, именно это эго привело его на такой уровень».

По мнению капитана сборной Узбекистана, бесконечная вера Роналду в себя и постоянное стремление быть лучшим стали одним из главных факторов, удерживавших его на футбольной вершине долгие годы.

Кого же на самом деле выбрал Шомуродов?

Как видно из ответа нападающего, с точки зрения просмотра футбола он ближе к Месси. Но в вопросах профессионализма, труда и характера он с огромным уважением относится к Роналду.

Футболист Аспект, отмеченный Шомуродовым Лионель Месси Природный талант и зрелищная игра Криштиану Роналду Труд, характер и сильная уверенность Итоговый выбор Оба

Значит, Шомуродов не стал выбирать одного футболиста в ущерб другому. Он оценил роль Месси и Роналду в истории футбола как два разных, но одинаково великих пути.

А вы согласны с мнением Эльдора Шомуродова? Роналду или Месси — напишите свой выбор в комментариях и поделитесь статьей с футбольными фанатами в Telegram.